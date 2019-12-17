«Умка» возвращается на экраны

К Новому году киностудия «Союзмультфильм» сделала и детям, и взрослым особенный подарок: на экраны выходит новая серия «Умки». Мультфильму, на котором выросло не одно поколение советских, а потом и российских ребятишек, в этом году исполняется 50 лет. К юбилею мультипликаторы создали завершающую часть трилогии о приключениях белого медвежонка. Генеральным спонсором мультфильма стала компания «Роснефть», проект также поддержало Министерство культуры РФ.

Презентация финальной серии прошла 14 декабря на киностудии «Союзмультфильм». На широкий экран мультфильм выйдет в канун Нового года. Во время премьеры зрители посмотрели все части трилогии, рассказывающей о материнской любви и искренней дружбе. Новая серия стала трогательной встречей с любимым медвежонком для родителей, которые теперь наблюдали, как обаятельный полярный мишка покоряет сердца их детей.

- Раньше, в советские времена, мы не создавали сериалы. От одного до другого фильма могло проходить по 2 - 3 года. В нашем случае прошло 50 лет, - рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. - И сегодня мы с радостью показываем наш новый мультфильм. Я считаю, что он у нас получился трогательным и милым. Мы невероятно благодарны «Роснефти», Министерству культуры за то, что они дали возможность воплотить идею новой серии про Умку.

Финальная часть «Умки» стала логичным завершением истории маленького путешественника. В первой части медвежонок познает мир, во второй - взрослеет и отправляется в странствие, в третьей - возвращается домой.

- Большое счастье участвовать во втором рождении «Союзмультфильма» - студии, которая продолжает традиции великой советской анимации, - подчеркнул пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. - Идея анимации в том, чтобы оживлять. Одушевлять не только своих персонажей, но и воодушевлять людей, которые смотрят мультфильмы.

В финале нового мультика звучит легендарная «Колыбельная медведицы». В первой и второй частях ее исполнила звезда 60-х Аида Ведищева. В новой серии песню спела народная артистка России Лариса Долина.

- Мы с надеждой ожидаем реакцию зрителей на этот мультфильм. И спасибо компании «Роснефть» за то, что участвует в этом проекте, - отметил заместитель министра культуры Павел Степанов.

КСТАТИ

Как появилось имя медвежонка

Логично предположить, что Умка означает «умный медвежонок». На самом деле «умкы» на чукотском языке - «самец белого медведя».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Белые мишки под защитой нефтяников

«Роснефть», разрабатывая месторождения на Арктическом шельфе России, считает защиту белых медведей одним из своих главных приоритетов. С 2014 года изучением популяции белых мишек занимается «Арктический Научный Центр», являющийся частью научно-проектного комплекса «Роснефти». Ученые наблюдают за медведями в их естественной среде, исследуют пути миграции и состояние здоровья. За это время вместе с ведущими научными институтами страны «Роснефть» провела более 20 экспедиций по изучению арктической фауны.

С 2013 года компания опекает белых медведей во всех зоопарках России. «Роснефть» взяла на полный пансион мишек в 16 зоопарках: на попечении нефтяников находятся 34 белых медведя. Компания оплачивает косолапым не только полноценное питание, но и ветеринарное обслуживание и даже досуг. Совместно с «Обществом «Дикая природа» «Роснефть» разработала линейку игрушек для белых медведей. Это пластиковые шары и цилиндры, издающие разнообразные звуки и запахи. Играя с ними, мишки в вольерах больше двигаются и разминают мышцы.