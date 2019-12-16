Политолог Дмитрий Саймс: Если в США вы не считаете Россию «агрессором», то вам будет очень трудно

Как рассказал известный русско-американский политолог Дмитрий Саймс в видеоинтервью колумнисту «КП» Диане Кади, если россиянин в США не готов называть Россию «агрессором», то у него могут быть ощутимые проблемы:

— Я знаю одну немолодую женщину-профессора, которая выгуливала пуделя и встретилась на собачьей площадке в очень благополучном районе с неким мужчиной вполне преуспевающего вида. Он видит, что у неё небольшой акцент, спрашивает: «Откуда вы?». Она отвечает, что много лет назад приехала из России. Тогда он серьёзно говорит: «И откуда я знаю, что вы не шпионка?» — и уходит прочь, — вспоминает Саймс.

— В общем, если вы, услышав, что кто-то плохо говорит о России, не сочтёте нужным с ним спорить, — то, думаю, вы в США сможете жить вполне нормально, — продолжает политолог. — А вот если вы попробуете защищать Россию, и больше того, сказать, что вы не считаете российского лидера — «преступником», Россию — «агрессором», а Крым — «незаконно захваченным» — то, я думаю, в американском публичном пространстве вам будет очень и очень трудно. И либо вас будут пытаться травить, либо осложнят жизнь, — полагает Саймс.

При этом, по словам собеседника, его личный пример на фоне большинства других эмигрантов не характерен — поскольку он, в отличие от них, профессионально занимается политикой и русско-американскими отношениями:

— Мне посвящено 10 страниц в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера — о некоей якобы связи между правительством России и президентской кампанией Трампа. Это было связано с тем, что когда он — ещё в качестве кандидата — решил произнести свою первую внешнеполитическую речь, то решил её произнести у нас [в Центре национальных интересов, также известном как Никсоновский центр — известном аналитическом институте в Вашингтоне — прим. «КП»], — рассказывает Дмитрий Саймс. — Мы, естественно, предоставили Трампу такую возможность — и это с самого начала вызвало невероятную ярость «демократов». Им казалось, что если ты предоставляешь площадку такому, с их точки зрения, мерзавцу, как Трамп, то ты сам должен быть мерзавцем и шпионом. Его называли «агентом Кремля», но после тех десяти страниц в отчёте Мюллера был сделан очень простой вывод: не только не было предъявлено никаких обвинений, но и было сказано, что я и моя организация чисты, как жена Цезаря.

По словам Саймса, негативную роль в этой истерии сыграла и так называемая «либеральная часть» российской эмиграции в США:

— Лились все возможные помои людьми, которые называют себя либералами и демократами, но их методы борьбы за демократию в России — это обращаться [с доносами] в спецслужбы Америки, — констатирует политолог.