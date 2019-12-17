2019-12-17T22:20:26+03:00
Общество

В России создадут 7 федеральных центров по переработке опасных отходов

Основой для них станут бывшие заводы по уничтожению химического оружия
Анна ГЛАДКИХ
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Утилизация люминесцентных ламп. Фото из архива "КП"Утилизация люминесцентных ламп. Фото из архива "КП"Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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На форуме «Чистая страна», который проходит в технопарке «Сколково» с 16 по 18 декабря представители «Росатома» заявили о создании в России сети заводов по переработке опасных отходов. Базироваться предприятия будут на мощностях бывших заводов по уничтожению химического оружия.

Глубокой переработке на таких производствах будут подвергаться ртутьсодержащие отходы, химические источники тока, гальванические растворы и сточные воды промыщленных предприятий и др. Образовавшиеся полезные компоненты будут вновь возвращаться в хозяйственный оборот.

– В 2019 году была создана законодательная основа для реализации федерального проекта и создания системы, были приняты первые объекты в рамках имущественных комплексов по уничтожению химического оружия – там сейчас проводятся изыскания, начата работа непосредственно над созданием такой инфраструктуры, – рассказал директор по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

На данный момент предусмотрено создание 7 таких федеральных центров. По поручению Президента России четыре из них будут созданы на базе перепрофилирования заводов по уничтожению химического оружия. Их должны запустить в 2023-м. Еще 3 построят «с нуля» до конца 2024 года.

В 2019 году распоряжением Правительства оператором по обращению с опасными отходами было отобрано ФГУП «РосРАО2 (входит в «Росатом»). Предприятие станет «единым окном» для всех производителей таких отходов и операторов, которые ими занимаются, рассказал Андрей Лебедев. Федеральный оператор начнет свою работу с начала 2022 года.Помимо этого, введено понятие единой федеральной схемы обращения с такими отходами.

Отметим, что создание системы по обращению с опасными отходами, включая строительство заводов по их обработке, является одной из целей национального проекта «Экология». Планируется, что после этого доля обезвреженных отходов в общем объеме отходов I и II класса опасности вырастет до 65%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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