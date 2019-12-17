2019-12-17T09:13:34+03:00
Общество

Сирийским детям показали новогоднюю Москву

Школьников ждал теплый прием сверстников в Кадетском корпусе СК России имени Александра Невского и прекрасная экскурсионная программа
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В дальнейшем программа по приглашению ребят из Сирии в Россию будет только расширятьсяВ дальнейшем программа по приглашению ребят из Сирии в Россию будет только расширяться
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Сирийские школьники, дети военных, погибших в ходе боев с радикальными исламистами, снова получили возможность отдохнуть в России по инициативе Следственного комитета России и при поддержке Министерства обороны, МИД России и Посольства Сирийской Арабской Республики в Москве.

- Самолет Министерства обороны России с 20 сирийскими детьми и их сопровождающими на борту приземлился в одном из столичных аэропортов, после чего они отправились в Кадетский корпус СК России имени Александра Невского. Традиционно гостей ждал теплый прием, подготовленный кадетами Следственного комитета. Было и путешествие по залам Кремлевского Дворца, территории Кремля и парка «Зарядье». Искренний восторг детей вызвали виртуальный «Полет над Москвой» и Ледяная пещера, где они впервые увидели и потрогали снег. Сладкое угощение ждало сирийских гостей на фабрике мороженого. Ребята посетили комплекс уникальных объектов парка «Патриот». Также они стали гостями крупнейшего центра искусства играющих кукол - Центрального театра кукол имени С.В. Образцова и Московской усадьбы Деда Мороза, приобщившись к нашим традициям и творчеству, - рассказала о путешествиях сирийских детей по столице официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Одним из почетных гостей этого мероприятия стал Чрезвычайный и Полномочный посол Сирии в России Рияд Хаддад, который отметил дружелюбную атмосферу и поблагодарил принимающую сторону за внимательное и чуткое отношение.

- Российская сторона делает все возможное, чтобы на вашей Родине, наконец, воцарились мир и покой. В том числе Россия оказывает гуманитарную помощь, чтобы вам легче было пережить этот тяжелый момент истории. Я очень хочу, чтобы ваше пребывание в Москве запомнилось как зимняя новогодняя сказка, - подчеркнул председатель СК России Александр Бастрыкин, обращаясь к сирийским детям.

В завершение встречи Александр Бастрыкин вручил всем ребятам подарки, отметив, что в дальнейшем программа по приглашению ребят из Сирии в Россию будет только расширяться.

По инициативе СК России дети из Сирии посетили Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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