2019-12-17T10:02:28+03:00
Звезды

Русская «Дылда» вошла в шорт-лист претендентов на «Оскара»

Окончательный список из пяти номинантов Киноакадемия огласит в январе
Денис КОРСАКОВ
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Речь в фильме идет о двух фронтовых подругах, вернувшихся после войны в ЛенинградРечь в фильме идет о двух фронтовых подругах, вернувшихся после войны в Ленинград
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Американская академия кинематографических искусств и наук огласила «короткие списки» претендентов на «Оскара» в девяти категориях: «Документальный фильм», «Короткометражный документальный фильм», «Короткометражный игровой фильм», «Короткометражный анимационный фильм», «Грим и прически», «Оригинальная музыка к фильму», «Песня», «Визуальные эффекты» и «Лучший международный фильм». Последняя категория раньше называлась «Лучший фильм на иностранном языке». Теперь в нее допускают анимационные и документальные картины, но остается принципиальное условие: большая часть диалогов должна быть на языке той страны, которая выдвинула фильм, если сюжет не требует иного.

В число десяти кандидатов вошел выдвинутый от России фильм Кантемира Балагова «Дылда». Напомним, речь в нем идет о двух фронтовых подругах, вернувшихся после войны в Ленинград. В мае картина была показана во втором по значению каннском конкурсе «Особый взгляд», и Балагов получил приз за лучшую режиссуру.

Дылда Трейлер (2019).

Впрочем, у него серьезные конкуренты из тех же Канн - картины, ставшие лауреатами основного конкурса. Это корейская социальная трагикомедия «Паразиты», удостоившаяся «Золотой пальмовой ветви», сенегальская «Атлантика» (Гран-при), французские «Отверженные» (Приз жюри), снятая испанским классиком Педро Альмодоваром «Боль и слава» (приз Антонио Бандерасу как лучшему актеру).

Кроме того, пока на «Оскара» претендуют чешская «Раскрашенная птица», эстонская «Правда и справедливость», венгерские «Оставшиеся», польское «Тело Христово» и «Страна меда» из Северной Македонии.

Церемония награждения пройдет рано - 9 февраля (с 2004 года ее обычно проводили в последнее воскресенье февраля, а до того и вовсе в конце марта-начале апреля). Номинации будут объявлены 13 января. Тогда все «короткие списки» еще более сократятся - в каждой категории останется только пять названий. И Кантемир Балагов узнает, нужно ли ему покупать билеты в Лос-Анджелес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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