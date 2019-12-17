2019-12-17T10:33:21+03:00
Общество

«Комсомольская правда» оживет у вас в руках

Свежий номер еженедельника можно читать со смартфоном в руках
Анна ИВАНОВА
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Герои публикаций все расскажут сами, а также споют, станцуют и даже поднимут тост за наступающий праздникГерои публикаций все расскажут сами, а также споют, станцуют и даже поднимут тост за наступающий праздник
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Очередной номер «Толстушки» (так давние друзья газеты называют еженедельный выпуск «КП») будет не совсем обычным. Он буквально оживет в руках у читателей! Герои публикаций все расскажут сами, а также споют, станцуют и даже поднимут тост за наступающий праздник.

Нужно просто навести свой смартфон на QR-код рядом с публикацией и смотреть эксклюзивные поздравления от Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Светланы Лободы, Димы Билана, Анастасии Волочковой, Андрея Малахова и других звезд! «Оживший» номер будет полон интересных и полезных материалов. Расскажут о том, чем может быть опасен ЗОЖ (здоровый образ жизни), за сколько фанатам продают паспорт Киркорова, что ждет тот или иной знак зодиака на любовном фронте в 2020 году. Эти и другие темы ищите в свежем номере «Толстушки».

Так что же нужно, чтобы увидеть приготовленные для вас сюрпризы?

Если у вас iPhone

1. Включите фотокамеру и наведите ее на QR-код.

2. На экране появится ссылка, нажмите на нее.

Если у вас Android

1. Бесплатно скачайте на смартфон приложение для считывания QR-кодов. Для этого зайдите в Google Play Market и в поисковой строке напишите: «Сканер QR-кодов». Установите любое из приложений (например, первое в списке).

2. Откройте приложение и наведите смартфон на QR-код.

3. На экране появится ссылка, нажмите на нее.

Открывайте ссылку и наслаждайтесь эксклюзивными видео от «Комсомолки». В ближайшие дни номер поступит в места продажи прессы по всей России. С наступающим Новым годом, друзья!

«Комсомольская правда». Живая газета-2019.Этот номер «Комсомолки» оживёт у вас в руках! Настоящее новогоднее волшебство! Покупайте 19 декабря «Толстушку» и удивляйтесь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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