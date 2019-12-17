2019-12-17T14:09:39+03:00
Общество

Обновленный «Сапсан»: детям - место для игр, взрослым - зарядки для мобильников

Высокоскоростной поезд модернизировали в честь его юбилея
Елена АРАКЕЛЯН
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Интерьер «семейного» вагона. Фото: Пресс-служба РЖДИнтерьер «семейного» вагона. Фото: Пресс-служба РЖД
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В честь десятилетия «Сапсана» - первый такой высокоскоростной поезд пустили 17 декабря 2009 года - «Российские железные дороги» решили обновить его интерьер и часть оборудования. 17 декабря модернизированный «Сапсан» показали журналистам. Он отправился с московского Ленинградского вокзала в Питер.

Главные новшества таковы.

- В вагонах эконом-класса кресла оснастили модулями для зарядки мобильников и USB-розетками. А также новыми, более качественными чехлами.

Можно регулировать себе освещение — уменьшить его яркость, скажем, вечером, если захотелось поспать. Это нововведение появилось по просьбам пассажиров. В связи с их же пожеланиями заменили солнцезащитные шторки на более плотные. В каждом вагоне есть кулеры с водой — не надо с собой таскать бутылки.

В оформление добавили больше бежевых тонов — такое пожелание во время опросов высказали пассажиры. Фото: Пресс-служба РЖД

В оформление добавили больше бежевых тонов — такое пожелание во время опросов высказали пассажиры. Фото: Пресс-служба РЖД

- В бизнес-классе — новые кресла с обивкой из натуральной кожи, USB-розетками, подстаканниками и держателями для мобильников.

- Более удобно будет путешествовать с детьми. В 10 вагоне («Семейный») организована специальная игровая зона. В том же вагоне появилось место для хранения детских колясок.

В соседнем 9 вагоне можно воспользоваться пеленальным столиком.

-В бистро теперь есть диваны. А рядом с барной стойкой - монитор с меню.

В честь десятилетия «Сапсана» - первый такой высокоскоростной поезд пустили 17 декабря 2009 года - «Российские железные дороги» решили обновить его интерьер и часть оборудования. Фото: Пресс-служба РЖД

В честь десятилетия «Сапсана» - первый такой высокоскоростной поезд пустили 17 декабря 2009 года - «Российские железные дороги» решили обновить его интерьер и часть оборудования. Фото: Пресс-служба РЖД

В течение ближайших двух лет предполагается обновить таким образом все 16 «Сапсанов», которые сейчас бегают между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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