2019-12-17T14:52:46+03:00
Политика

Почему Зеленский не с маршалом Жуковым, а с нацистами? Он их боится

Наш колумнист Александр Коц комментирует слова украинского телеведущего, который заявил, что в незалежной "должны исчезнуть русскоязычные дети"
Александр КОЦ@sashakotsспециальный корреспондент
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Президент больше боится тех, кого Жуков победилПрезидент больше боится тех, кого Жуков победилФото: REUTERS
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На Украине все должны знать украинский язык, поэтому русскоязычные дети должны «исчезнуть как вид»: такое заявление сделал украинский телеведущий Остап Дроздов.

«С лица моей страны должны исчезнуть русскоязычные дети. Двуязычными, трехъязычными, четырехъязычными или чисто украиноязычными – могут быть. А вот одноязычные русскоязычные – должны исчезнуть как вид», - заявил ведущий в соцсетях

Дроздов предложил людям такого «вида» уехать в страну, где им позволят быть «одноязычными русскоязычными».

***

А потом эти люди в своих телеэфирах выкатывают глаза и удивленно переспрашивают: «Фашизм? Фашизма на Украине не-е-ет!» Идея сегрегации по-украински, конечно, не новая. На прошлой неделе, например, языковой омбудсмен Украины Татьяна Монахова предлагала штрафовать детей за использование "мовы агрессора" в ... детских кружках. А в том же Киеве они, если что, практически все русскоязычные. Тренд такой нынче в незалежной - детей насильно украинизировать. А там можно и до их родителей добраться - кого права голоса лишить, кого статусом негражданина наградить. Прецеденты-то есть. Не сдал экзамен - пожалуйте в люди второго сорта. Места для одноязычных в конце салона.

И это, пожалуй, лучшая иллюстрация того, против чего пять лет назад восстал Донбасс, понимая, что ждет русских в такой стране. «Их дети будут сидеть в подвалах, а наши ходить в школы», - обещал в свое время Порошенко. И сдержал слово. А его сменщик, выскочивший на вершину власти на волне обещаний мира, теперь уже открыто поддерживает нацистов. «Вся Украина с тобой», - обратился он к футболисту Зозуле, которого болельщики в Испании подвергли обструкции за его про-фашистские взгляды. Он их и не скрывает.

Когда в Харькове снесли памятник Жукову, под началом которого воевал дед сегодняшнего президента Украины, Зеленский выставил оправдываться перед журналистами только что назначенную пресс-секретаршу. Когда разрушили барельеф Жукову в Одессе, он не сделал даже и этого. Но стоило задеть чувства открытого нацика, сразу «Вся Украина с тобой». А почему вся Украина не с Жуковым? Потому что президент больше боится тех, кого Жуков победил. И чем дольше он будет бояться, тем больше будет таких вот остапов дроздовых и их борзости. А детей жалко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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