Наследник по прямой

На Украине – новый скандал: президент Владимир Зеленский публично на своей странице поддержал футболиста–бандеровца Романа Зозулю, которого освистали и обматерили недавно болельщики в Испании, да еще так сильно, что матч с его участием пришлось останавливать, а потом и вовсе отменить.

- Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку! – написал президент Украины на своей странице в соцсети.

Напомним, что Роман Зозуля не первый раз становится «героем» многочисленных скандалов, связанных с его симпатиями к бандеровщине и поддержке ее в современном украинском варианте. Он неоднократно ездил в зону так называемой АТО на Донбасс, позировал с оружием, помогал карательным отрядам украинских добровольцев финансово и иными способами.

Роман Зозуля не первый раз становится «героем» многочисленных скандалов, связанных с его симпатиями к бандеровщинеФото: REUTERS

Он даже продавал свою медаль финалиста Лиги Европы. Чтобы направить полученные деньги «на нужды украинских бойцов в зоне АТО». Еще до перехода в испанский клуб, как отмечали болельщики одесского «Черноморца», играя за «Днепр», Зозуля после гола в ворота одесской команды подбежал к бровке и изо всех сил стал орать болельщикам: «На, б…, жиды е…ые!» А в 2017-м, после его перехода в испанский клуб «Райко Вальекано» (после обструкции со стороны болельщиков клуб отказался от услуг Зозули в тот же день, когда было объявлено о переходе) другие испанские болельщики из числа неофашистов–поклонников Франко устроили акцию солидарности с Зозулей.

Сам Зозуля ничуть не скрывает свои взгляды: он фотографировался на фоне портрета Степана Бандеры, подчеркивая свое сходство с ним и гордясь этим сходством, он неоднократно прославлял бандеровскую символику и отметился целым рядом другим поступков в поддержку тех, кто уничтожает мирное население Донбасса.

Так что, Зеленский не мог не знать, кого он поддерживает. Мог бы и промолчать, но не выдержал и своим заявлением вновь расколол украинское общество. Те, кто его еще недавно поддерживал в надежде на грядущий мир, сейчас плюются в его сторону.

Он неоднократно ездил в зону так называемой АТО на Донбасс, позировал с оружием, помогал карательным отрядам украинских добровольцев

Так или иначе, но своим выступлением Зеленский лишь подтвердил накануне прозвучавшую оценку его помощником президента РФ Владиславом Сурковым, озвученную директором Центра политической конъюнктуры политологом Алексеем Чеснаковым.

- На съезде Союза добровольцев Донбасса Владислав Сурков заявил, что позиция команды Зеленского относительно Минских соглашений ничем не отличается от позиции команды Порошенко. Он и мне это говорил. В ходе парижского саммита украинцами повторялись старые неприемлемые идеи прежней команды: передать границу до выборов, разоружить народную милицию, в конституции особый статус закрепить невозможно, разведение сил на всей линии соприкосновения невозможно, прямые переговоры Киев готов вести с представителями Донбасса, но не с теми, кто в Донецке, а с теми, кто уехал в Киев… то есть прямые переговоры Киева с Киевом, - рассказал Чеснаков и добавил, что Сурков поставил диагноз поведению нынешнего главы Украины двумя словами, явно имея в виду Порошенко и его политику. – Дурная наследственность.

Не просто дурная и не только Зеленского, если вспомнить, что и нынешний премьер-министр Украины Гончарук уже после вступления в должность засветился по полной на вечеринке фашиствующих «ветеранов АТО» на концерте неонацистской же рок-группы «Сокира Перуна».

Ситуация, как анекдоте: «Владимир, вы во время войны были еще ребенком, но, говорят, вы в ней приняли участие. – Да, патроны солдатам подносил. – А что солдаты говорили? – Sehr gut, Voldemar, sehr gut!»

А потом сходил на могилку к дедушке – ветерану Великой Отечественной и полковнику Советской армии. Извинился перед дедушкой что ли, что поддерживает тех, кто его соплеменников массово уничтожал?