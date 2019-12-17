2019-12-17T15:14:16+03:00
Звезды

Раскрыт тайный роман Ольги Бузовой: ревнивая звезда не смогла простить бывшему фото с подругой Тимати

Ради имиджа поющая ведущая тщательно скрывала свои отношения
Елена ПЕТРОВА
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Все три года после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова поддерживает репутацию одиночки.Все три года после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова поддерживает репутацию одиночки.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Все три года после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова поддерживает репутацию одиночки: мол, мужчины нынче обмельчали, все приходится нести на своих хрупких плечах — и бизнес, и песни, и ремонт в новой квартире за 120 миллионов… Один-единственный претендент — участник шоу «Замуж за Бузову» сыровар Денис Лебедев и тот оказался подлецом, решив пропиариться на отношениях с поющей ведущей. Поэтому о чистой любви Бузовой мечтать не приходится — только петь.

Между тем, народная молва не раз приписывала Оле бурные романы, и надо сказать, не беспочвенно — в соцсетях то и дело всплывают ее фото в объятиях разных мужчин. В последнее время Бузову часто видят с блогером Давидом Манукяном, который снялся в одном из ее клипов, до этого был певец и экс-участник «Дома-2» Олег Майами. Последний на днях дал интервью Ютуб-каналу «Ходят слухи», где подтвердил свои отношения со знаменитой подругой.

- Мы семь месяцев были вместе, это было классно, - рассказал Олег Майами. - В новогоднюю ночь 31 декабря (видимо, прошлого года. - Ред.) встретились в караоке и больше уже не расставались. Конечно, мы не афишировали эти отношения, даже скрывали, но слухи не могли не появиться. У нас ведь все как у всех: те же проблемы, те же радости, те же конфликты. В то время я как раз ушел от продюсера Максима Фадеева, и Оля замотивировала меня открыть канал на Ютубе и начать зарабатывать. Конец отношений был предсказуем. Оля уехала на «Форт Боярд», а я опубликовал фото с Аленой Шишковой (бывшая подруга Тимати и мать его дочери. - Ред.). Это стало последней каплей. Оля подумала, что у нас что-то было, хотя это не так.

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Когда нибудь я добьюсь твоего сердца @buzova86
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Напомним, на днях завершилось очередное телешоу, в котором Бузова искала любовь. Однако, в последнем выпуске «Плана Б» певица так никого и не выбрала, отправив всех финалистов домой.

КСТАТИ

Спектакль окончен: «План Б» провалился – Бузова отказалась от женихов из шоу и сама нашла мужа

Певица и телеведущая зарабатывает больше избранника (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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