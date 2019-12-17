Как выставить американцев на 14 млн долларов: лайфхак от Ильи Ковальчука

Илья Ковальчук больше не «король». Клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» выставил российского форварда на драфт отказо, то есть фактически расторг с ним контракт хоккеиста. Но вот фокус – Ковальчук, даже нечасто выходя на лед, умудрился получить с американского клуба почти все бонусы, что ему положены по соглашению.

В последние месяцы Ковальчук и вовсе только тренировался с командой и ездил с ней на матчи, не выходя на лед. Почему-то в «Лос-Анджелесе», кстати худшем клубе НХЛ, решили, что русская звезда не должна играть, но будет получать зарплату. В итоге за первый сезон Илья Ковальчук заработал 8,5 млн долларов (7,85 подписной бонус + 0,65 млн зарплата), за второй 6 млн (5,3 млн бонус + 0,7 млн зарплата), при этом последний раз появился на площадке 10 ноября. И этим странностям «королей» удивляют во всей лиге.

Нет ответа на вопрос, что теперь будет делать 35-летний Ковальчук. Но точно завершать карьеру он не собирается. Илью ждут в КХЛ, например в «Авангарде», но сам хочет еще поиграть в НХЛ. И команды, которым нужен ветеран, там вроде как есть. Например, «Бостон» или «Нью-Джерси».