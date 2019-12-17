2019-12-17T16:43:30+03:00
Общество

Русское географическое общество запускает совместные проекты с «Яндексом»

Прежде всего это касается сферы образования и картографии
Евгений САЗОНОВ
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Президент Русского географического общества Сергей Шойгу вручил членский билет РГО управляющему директору группы компаний «Яндекс» Тиграну Худавердяну.Президент Русского географического общества Сергей Шойгу вручил членский билет РГО управляющему директору группы компаний «Яндекс» Тиграну Худавердяну.
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17 декабря Президент Русского географического общества Сергей Шойгу встретился с топ-менеджерами «Яндекса» Тиграном Худавердяном и Алексеем Федотовым.

Поводом обсудить совместную работу стало недавнее вхождение в состав Попечительского Совета РГО Тиграна Худавердяна, управляющего директора группы компаний «Яндекс».

- У нас уже есть общие проекты, – отметил Сергей Шойгу. – Например, размещение на картах «Яндекса» панорам 11 островов Земли Франца-Иосифа. Очень надеюсь, что впереди у нас большая, интересная и самое главное – нужная работа.

В этих рамках стартуют прежде всего образовательные проекты. Например, на сервисе "Яндекс.Учебник" скоро появится электронный учебник географии, сделанный при непосредственном участии РГО. Кроме этого при помощи экспертов Русского географического общества будут разработаны методические указания для учителей и мультимедийные географические тесты для школьников. Планируется также партнерство в проведении олимпиад по географии и Географического диктанта.

Ещё одно направление сотрудничества – совместная работа по стандартизации топонимов на «Яндекс.Картах». В частности — указание исторических названий, данных российскими первооткрывателями.

Эту тему ещё в прошлом году поднял Владимир Путин, обратив внимание на имена островов у берегов Антарктиды. Ведь лишь единицы знают, что историческое название острова Смит – это Бородино, Сноу – это Малоярославец, Ливингстон – Смоленск. «Яндекс» с помощью РГО поможет решить эту проблему накануне празднования 200-летия открытия шестого континента русским мореплавателями.

По окончании встречи Сергей Шойгу вручил Тиграну Худавердяну и Алексею Федотову членские билеты Русского географического общества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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