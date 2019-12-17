2019-12-17T17:03:34+03:00
Общество

Самые коварные напитки в новогоднюю ночь это херес и портвейн

Британский ученый назвал виды спиртного, которые вызывают самое сильное похмелье
Ярослав КОРОБАТОВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Что выпить, чтобы хорошо провести новогоднюю ночь? Без вездесущих британских ученых, видимо, невозможно ответить на этот вопрос. Профессор Брайтонского университета (Великобритания) Хал Сосабовски внес свою лепту в обсуждение новогоднего меню. По его словам крепленые вина - такие как херес и портвейн, это оптимальный способ быстро напиться до поросячьего визга.

Они обладают высоким содержанием алкоголя (около 20 процентов) и одновременно хорошо всасываются в кровоток. В отличие от крепленых вин, водка, коньяк, виски и другие напитки с высоким содержанием спирта медленнее усваиваются кровеносной системой, поскольку крепкий алкоголь подавляют работу клеток желудка.

Британский ученый предостерег так же празднующих запивать водку и виски водой, поскольку таким образом крепкий напиток разбавляется до роковой концентрации спирта в 20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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