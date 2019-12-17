2019-12-17T17:18:47+03:00
Звезды

Рождество в новом качестве: Клип на песню Last Christmas перевыпустили в 4К

Композиции исполнилось 35 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рождество в новом качестве: Клип на песню Last Christmas перевыпустили в 4КРождество в новом качестве: Клип на песню Last Christmas перевыпустили в 4КФото: Кадр видео
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В преддверии католического Рождества компания Sony Music Entertainment выпустила обновленную версию клипа британского дуэта Wham! на песню Last Christmas, которой в этом году исполняется 35 лет.

Новую версию выпустили в качестве 4К. Ролик появился на YouTube в минувшую пятницу, 13 декабря, и всего за три дня собрал почти 2,4 миллиона просмотров и более ста тысяч лайков.

Зрители отметили хорошее качество видео. Многим даже не верится, что это ремастеринг. Кажется, будто клип сняли заново с участием современных актеров.

Напомним, оригинал клипа вышел в декабре 1984 года и был размещён на YouTube в конце октября 2009 года. Более чем за 10 лет на видеохостинге его просмотрели почти 480 миллионов пользователей, и он получил более 1,9 миллиона лайков.

Сама песня на старте продаж была распродана в количестве более миллиона копий стала самой продаваемой в истории чартов Великобритании.

Wham! - британский дуэт Джорджа Майкла и Эндрю Риджли, которые познакомились еще в школе. В 1985 году они стали первыми западными суперзвездами, которые выступили с гастролями в коммунистическом Китае. Дуэт распался в 1986. Эндрю Риджли ушел из шоу-бизнеса. Джордж Майкл занялся сольной карьерой. Он умер в 2017 году.

Wham! - Last Christmas.

ИСТОЧНИК KP.RU

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