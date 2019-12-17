Правда ли, что США обладают технологией доставки человека в любую точку планеты за час

Сенсационное заявление на днях сделал американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст. Выступая в Хиллсдейлском колледже он неожиданно выдал: США располагают техническими наработками, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа:

- Эта технология может быть создана уже сегодня. Она позволит доставить любого человека из любой точки на Земле в любое другое место менее чем за час", — цитирует офицера американское издание Drive.

А между тем Стивен Кваст - не просто футуролог. А бывший глава Учебного авиационного командования на базе в Сан-Антонио. Это и заставило отнестись к его словам серьезно.

Правда, военные эксперты тут же опровергли заявление американского отставника: телепортации, мол, пока не изобрели. Возможно, генерал, выступая перед молодежью, приукрасил ситуацию для красного словца. Либо потерял связь с реальностью - потому и был уволен еще в прошлом сентябре.

Впрочем, примерно о таких же скоростях перемещения говорил известный мечтатель Илон Маск, когда защищал перед инвесторами свою транспортную систему SpaceX Starship. Его ноу-хау в том, что он предложил перемещаться по планете с помощью космических кораблей, используя ракетные двигатели.

Изначально корабли Маска предназначались для полетов к другим планетам. Но миллиардер подумал, а почему бы не летать на них и на гораздо меньшие расстояния, но с выходом в космическое пространство? В любом случае будет быстрее, чем на самолетах на традиционной для этого высоте в 10-11 тысяч метров над поверхностью.

На смену дальним перелетам он предлагает эдакие прыжки. Самые продолжительные, на которые сейчас уходят почти сутки полета, займут меньше часа.

Сейчас из Лондона до Нью-Йорка не меньше 7 часов на самолете. А на ракете — 29 минут. Из Москвы до Пхукета - примерно 8 часов на самолете, на ракете будет чуть больше получаса. Можно на выходные летать!