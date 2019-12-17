2019-12-17T18:39:24+03:00
Наука

Правда ли, что США обладают технологией доставки человека в любую точку планеты за час

Что может стоять за громким заявлением отставного натовского генерала
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Поделиться:
Проект ракеты BFR от Илона Маска.Проект ракеты BFR от Илона Маска.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сенсационное заявление на днях сделал американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст. Выступая в Хиллсдейлском колледже он неожиданно выдал: США располагают техническими наработками, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа:

- Эта технология может быть создана уже сегодня. Она позволит доставить любого человека из любой точки на Земле в любое другое место менее чем за час", — цитирует офицера американское издание Drive.

А между тем Стивен Кваст - не просто футуролог. А бывший глава Учебного авиационного командования на базе в Сан-Антонио. Это и заставило отнестись к его словам серьезно.

Правда, военные эксперты тут же опровергли заявление американского отставника: телепортации, мол, пока не изобрели. Возможно, генерал, выступая перед молодежью, приукрасил ситуацию для красного словца. Либо потерял связь с реальностью - потому и был уволен еще в прошлом сентябре.

Впрочем, примерно о таких же скоростях перемещения говорил известный мечтатель Илон Маск, когда защищал перед инвесторами свою транспортную систему SpaceX Starship. Его ноу-хау в том, что он предложил перемещаться по планете с помощью космических кораблей, используя ракетные двигатели.

Изначально корабли Маска предназначались для полетов к другим планетам. Но миллиардер подумал, а почему бы не летать на них и на гораздо меньшие расстояния, но с выходом в космическое пространство? В любом случае будет быстрее, чем на самолетах на традиционной для этого высоте в 10-11 тысяч метров над поверхностью.

На смену дальним перелетам он предлагает эдакие прыжки. Самые продолжительные, на которые сейчас уходят почти сутки полета, займут меньше часа.

Сейчас из Лондона до Нью-Йорка не меньше 7 часов на самолете. А на ракете — 29 минут. Из Москвы до Пхукета - примерно 8 часов на самолете, на ракете будет чуть больше получаса. Можно на выходные летать!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Госдума учредила медаль за вклад в развитие парламентаризма
В Оренбуржье пенсионер вернул забытую инкассатором сумку с миллионом
Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства
На акциях протеста возле Рады пострадали 17 полицейских
Донбасс продолжит курс на интеграцию с Россией «без оглядки» на Зеленского
В Госдуме предложили запретить курение в кухнях, коридорах и санузлах коммуналок
Пушков рассказал о "порочном пути" Зеленского
49 журналистов были убиты за 2019 год
Россия расширила перечень украинских товаров, запрещенных к ввозу
Twitch и Матч ТВ больше не грозит блокировка
Партия с метадоном, задержанная во Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых
На акциях протеста в Киеве пострадали четверо полицейских
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Кузнецова: Российских детей возвратят из Сирии в 2020 году
На иностранных сайтах нашли личную информацию о миллионах россиян
Адмирал ответил на претензии США к российскому кораблю у берегов Флориды
«Полицейский с Рублевки» обошел «Джуманджи» в прокате