Барселона - Реал Мадрид 18 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига

"Барселона" и мадридский "Реал" сыграют между собой главный матч первой половины чемпионата Испании 2019/2020 годов. "Барса" дома примет "королевский" клуб, хотя должна была сделать это ранее - из-за протестов в столице Каталонии поединок 10 тура в Ла Лиге пришлось перенести на декабрь. Сейчас же все нормально и "Камп Ноу" готов принять очередное Эль-Класико. Оба клуба с равным количеством очков подошли к очной игре - 35 баллов после 16 встреч. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Барселона - Реал Мадрид 18 декабря 2019.

Статистика личных встреч Барселона - Реал Мадрид 18 декабря 2019

В чемпионатах Испании по футболу команды играли между собой 178 игр. И после того, как 2 марта этого года "Барса" выиграла на "Сантьяго Бернабеу" у "Реала" 1:0, то в этой паре образовалась равенство. По 72 встречи выиграли мадридцы и каталонцы. А еще 34 игры завершились вничью. Последняя ничья между командами была, к слову, в чемпионате Испании 6 мая 2018 года - 2:2 на "Камп Ноу". К тому времени "Барса" уже обеспечила себе чемпионский титул.

Прогнозы букмекеров на матч Барселона - Реал Мадрид 18 декабря 2019

В этой игре побольше шансов на победу дают представителям "Барселоны".

Прогноз на матч Барселона - Реал Мадрид 18 декабря 2019

Будет ничья, либо же победа "Барселоны".

Время начала матча Барселона - Реал Мадрид 18 декабря 2019

Матч Барселона - Реал Мадрид 18 декабря 2019 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Барселона - Реал Мадрид 18 декабря 2019

Прямую видеотрансляцию матча Барселона - Реал Мадрид можно посмотреть 18 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Барселона - Реал Мадрид 18 декабря 2019

Трансляция матча Барселона - Реал Мадрид 18 декабря 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.