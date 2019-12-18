Депутат Госдумы Гусева решила «включить» сверхчеловека

Для начала. Ирина Гусева – это, мягко говоря, не рядовой депутат Госдумы, слова которого стоят не больше, чем рассуждения думских водителей про политическую ситуацию в мире. Гусева – заместитель председателя главного парламентского комитета – по бюджету и налогам. Человек она - важный и довольно влиятельный. Политическая элита в самом полном смысле этого слова.

И вот сегодня эта политическая элита со всей ясностью высказалась по рядовому для них, рабочему вопросу – не стоит ли отменить подоходный налог для самых бедных российских граждан. Тех, кто живет ниже черты бедности. А таковых в России немало, почти 21 миллион человек считают копейки, чтобы купить себе и своим детям еды. Но депутат Гусева оказалась непреклонна.

- Пусть платят!

Это – по содержанию. Все остальное – эмоциональный мусор и трактовки. Но и этого «Пусть платят!» по отношению к беднякам, тем, кто буквально выживает, достаточно для того, чтобы понять философию социальной модели современного российского государства.

У нас сформировались два основных сословия. Есть «мы» и есть «они».

Про нас говорить нечего. Мы – работяги. А «они» - это те, кто чувствует себя новым служилым дворянством, белой костью, что призвана держать в строгости черный люд и конечно править.

И ладно бы они служили государству, как сталинские наркомы, не щадя ни себя, ни других. Но нет, они работают на себя. Государство для них лишь вотчина, с которой они кормятся, конвертируя любую, самую ничтожную власть в деньги.

И все-таки совершенно удивительно, что заявления, подобные тому, что сказала депутат Гусева, вообще могут звучать в России. Кажется, исторический анамнез нашей страны таков, что любой чиновник или политик на генетическом уровне должен иметь привычку десять раз подумать прежде, чем публично переосмысливать и дополнять классовую теорию Маркса и Энгельса.

На родине Октября играть в «атлантов, которые расправили плечи», довольно опасно. Никогда не поймешь, что у этих русских на уме. Вроде бы только вчера они терпеливо платили помещику оброк и отправляли своих дочерей к нему в опочивальню, а вот уже тот помещик висит на воротах и за его спиной догорает подожженная крепостными крестьянами усадьба…

В России такое случается чаще, чем раз в сто лет. Когда таких как депутат Ирина Гусева становится слишком много.

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