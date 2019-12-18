Головная боль: когда бить тревогу

А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Кто из нас не мучился хотя бы однажды от того, что раскалывается голова? Да это вполне обыденное дело. У каждого есть, наверное, свои способы справиться с неприятными ощущениями: кто-то терпит, кто-то пьет обезболивающие, кто-то тянется за рюмкой «для расширения сосудов», кто-то стоит до испарины под горячим душем. Как правило, спасительные «рецепты» мы выписываем себе сами - не набегаешься с каждой болячкой к доктору. Но иногда головная боль сигналит об опаснейших состояниях, которые нельзя пропустить.

Важно! В ткани головного мозга нет болевых рецепторов. Мозг болеть не может.

Что же тогда заставляет лезть на стену? А вот в оболочках мозга нервов много. И если происходит что-то, что изменяет объем самого мозга, нервы начинает сдавливать - и мы чувствуем боль. Когда головная боль - повод бить тревогу...

...Когда раскалывается уже с утра

Утром голова болеть не должна, потому что, если вы выспались, мозг всю ночь омывался внутримозговой жидкостью, все токсины должны были смыться.

Если утром вы просыпаетесь от сильной головной боли, она сопровождается тошнотой и рвотой - это очень опасный симптом! Возможно, это один из признаков растущей внутри мозга опухоли. Этот диагноз нужно исключить.

Что сделать? Пройти МРТ.

...Сопровождается высокой температурой

Если головная боль сопровождается лихорадкой из-за высокой температуры, возможно, это проявление воспаления носовых пазух - гайморита. Или, что еще опаснее, воспаление мозговых оболочек - менингит.

Что делать? Немедленно обратиться к врачу. Менингит может быть смертельно опасен.

...Внезапная

Очень сильная головная боль, начавшаяся внезапно и сразу во всю мощь, может быть симптомом разорвавшейся аневризмы. А это смертельно опасно! Аневризма - это «тонкое место» кровеносного сосуда. Оно может быть где угодно - и иногда находится в мозге. Там, где тонко, там может порваться. Если это происходит внутри черепной коробки, говорят о кровоизлиянии в мозг. За счет излившейся крови объем внутри мозговой оболочки увеличивается, голова раскалывается. Человек может умереть.

Что делать? Пройти МРТ с контрастированием. Аневризмы отлично видны на снимках, их можно заблаговременно «запломбировать», чтобы снизить риск разрыва.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу, 10.55. Первый канал