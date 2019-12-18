«Страшное лицо в окне». Девушка по камерам вычислила, кто подсматривал за ней, пока она мылась в душе в своём доме

34-летняя Наталья с мужем и 5-летними дочками-близняшками живёт в подмосковной деревне Лохино, на территории СНТ «БАКОВКА-4». Супруг женщины работает в 250 километрах от дома, и, часто женщина вынуждена оставаться дома с малышами одна. Так было и в четверг 28 октября.

— Около 22.00 я уложила детей и пошла мыться, примерно полчаса я там была. Выходя из душа, я вытерлась, стала одевать майку и услышала какой-то шорох. Сначала я подумала, что это дети забрались на второй этаж. Но подняла голову и в окне в ванной увидела лицо человека. От испуга я стала долбить рукой по стеклу там, где было лицо, и кричать. У меня был дикий страх, что в дом могут ворваться, и неизвестно, что дальше произойдёт. Я боялась за себя и за детей, — вспоминает Наталья.

Женщина нашла телефон и сразу позвонила мужу, соседям, друзьям и в полицию. Примерно через 15 минут подоспела помощь, сначала приехали друзья, затем присоединились соседи и сотрудники правоохранительных органов. Наталья рассказала всем о произошедшем. Они все вместе обошли территорию участка.

— Следы были только на окне в ванной. Оно расположено высоко, и чтобы в него посмотреть, нужно поставить ноги на откос над фундаментом, а руками держаться за подоконник. Там на пыли остались следы рук и ботинок. Больше ничего мы не нашли, — рассказала Наталья kp.ru

На следующий день, когда шок от произошедшего прошёл, Наталья смогла вспомнить лицо в окне её ванной. Этого мужчину она хорошо знала и без малейших сомнений была уверена, что в тот вечер напугал её именно он.

— Я поняла, что это был наш председатель. Окно в ванной со стороны дороги не видно, чтобы понимать, что это за окно надо часто гулять мимо. В нашем посёлке сейчас живут в 10 домах из 60, я точно была уверена, что это кто-то из своих. Калитка у нас закрывается на ключ, как он прошёл на участок, я не знаю. У наших соседей через дом установлены камеры, мы попросили их отсмотреть 2 часа записи, это было в 22.28, и за всё это время движение было только одно - проходил наш председатель с фонариком. Это подтвердил и сосед, он в тот момент отъезжал и встретил председателя. Это было за 10 минут до того, как я вошла в ванную. — говорит Наталья.

На кадрах видно, как от дома отъезжает машина, в этот момент мимо проходит человек с фонариком. Через какое-то время этот же мужчина возвращается обратно.

— После всего мы ходили к нему несколько раз с мужем, хотели поговорить. Но он нам дверь не открывает, хотя находился дома и все машины его семьи стоят возле дома. Звонили ему, я отправляла смс, предлагала пообщаться, но, и после этого он на связь не вышел. Тогда 8 декабря я обратилась с заявлением в полицию, сейчас ждём, что ответят. — говорит женщина

На данный момент полиция проводит проверку по данному факту. Наталья всё ещё боится ночевать дома одна.