В Москве школьница, которую сутки искала полиция, обвинила отчима в изнасиловании

Больше суток полиция и волонтеры искали 17-летнюю московскую школьницу Аню (имя изменено Ред.) Утром во вторник, 17 декабря одинадцатиклассница ушла в школу и пропала. Узнав, что на занятиях дочери нет, встревоженная мама, принялась звонить дочке на мобильный. Тот отказался отключен и женщина сразу же подала заявление в полицию.

- Школьные друзья в этот день девочку не видели и никто из них не знал, где она может находиться. Вместе с волонтерами была организована поисковая операция, - рассказал "КП" собственный источник в правоохранительных органах.

Мать и отчим девочки сразу же заявили, что Аня может находиться у своего 27-летнего возлюбленного. Полгода назад о том, что по уши влюбилась, школьница сама призналась маме.

- Родители были недовольны связью несовершеннолетней девочки с парнем, который старшее ее на 10 лет. Они запретили им всякое общение, вплоть до того, что подростка какое-то время провожали и встречали из школы. Прогулки в вечернее время ей были запрещены, - продолжил источник в следствии.

По словам подруг, Аня жутко из-за этого переживала и ждала своего совершеннолетия, чтобы не зависеть от родителей. В социальной сети она опубликовала статус: " Расстояние – это не проблема, если ты любишь, доверяешь и ждешь".

Молодой человек по имен Антон сразу же попал под подозрение. Полицейским по телефону он заявил, что понятия не имеет, куда пропала школьница.

- Он сказал, что будет помогать искать девушку. Но в обещанное время так и не приехал. Еще через несколько часов он отключил мобильный телефон, - продолжил источник в следствии.

Пропавшая школьница утром в среду, 18 декабря, объявилась сама. Но девочка пришла не домой, а в Следственный комитет.

- Она обвинила отчима в изнасиловании. Заявление у нее приняли. Сейчас эта информация проверяется, - сообщил источник в следствии.

Отчим девочки отрицает свою вину. По версии родителей, таким обвинением девочка пытается отвлечь внимание правоохранительных органов от своего 27-летнего возлюбленного. В запутанной истории сейчас разбираются следователи. "Комсомолка" следит за развитием событий.