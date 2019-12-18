2019-12-18T14:02:07+03:00
Политика

В Армении создали Комитет свободы Кочаряна

В него вошли известные политики и общественные деятели
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Роберт Кочарян возглавлял Армению с 30 марта 1998-го по 2 апреля 2008-го, когда ушел, в соответствии с законодательством в отставку. Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАССРоберт Кочарян возглавлял Армению с 30 марта 1998-го по 2 апреля 2008-го, когда ушел, в соответствии с законодательством в отставку. Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС
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На прошедшей в среду в Ереване пресс-конференции было объявлено, что в Армении создано новое общественно-политическое движение - Комитет свободы экс-президента республики Роберта Кочаряна. Об этом и задачах Комитета рассказал его координатор - бывший депутат парламента Армении и бывший член партии «Дашнакцутюн» Агван Варданян.

Напомним, Роберт Кочарян возглавлял Армению с 30 марта 1998-го по 2 апреля 2008-го, когда ушел, в соответствии с законодательством в отставку. В июле 2018-го Специальная следственная служба предъявила ему обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Поскольку обвинение в государственном перевороте изначально выглядело чуть ли не издевкой в отношении человека, который своими действиями и в рамках законных полномочий как раз его предотвратил, обвинение Кочаряну дополнили еще и якобы получением взятки. Сам он, как и многие эксперты, считает дело сфабрикованным и политической местью нынешнего руководства Армении. За время, прошедшее после предъявления обвинения, Роберта Седраковича трижды арестовывали и дважды освобождали из-под ареста. Недавно он перенес операцию, но буквально на днях вновь вернулся в СИЗО из больницы.

- Очевидно, что выдвинутое обвинение никоим образом не связано с раскрытием обстоятельств смерти 10 человек (в событиях 01.03.2008 - прим. авт.). Содержание под стражей Роберта Кочаряна, внесшего существенный вклад в дело становления двух армянских государств, – бесчестное дело, вредит авторитету государства, подрывает судебную систему. И, наконец, зацикленность на этом власти не приводит к общественной солидарности и не позволяет сконцентрироваться на реальных повестках и проблемах, заявил Варданян и отметил, что Комитет был создан в ответ на требования более 60 тысяч граждан, подписавших петицию ста известных в Армении политиков и авторитетных общественных деятелей об освобождении экс-президента. - Самый простой путь – изменить экс-президенту меру пресечения. Власть пока не делает этого, навязывая судьям незаконные решения. Остается второй путь – превратить призыв к изменению меры пресечения в общественное, политическое требование.

Чем, по всей видимости, и займется Комитет уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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