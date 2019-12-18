2019-12-18T14:15:28+03:00
Туризм

Новый рейтинг авиакомпаний: «Аэрофлот» ценят за комфорт, а «Россия» - «король бутербродов»

Аналитики назвали лучших российских авиаперевозчиков по отзывам пассажиров
Елена АРАКЕЛЯН
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Пассажиры оценивали по 10-балльной шкале общее впечатление от авиакомпании, работу бортпроводников, качество питания, пунктуальностьПассажиры оценивали по 10-балльной шкале общее впечатление от авиакомпании, работу бортпроводников, качество питания, пунктуальностьФото: Shutterstock
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Эксперты сервиса по покупке билетов Туту.ру составили очередной рейтинг отечественных авиакомпаний, исходя из отзывов, которые оставляли пассажиры после перелетов с января по декабрь 2019 года. Всего было проанализировано около 23 тысяч отзывов, оставленных на портале. Пассажиры также оценивали по 10-балльной шкале общее впечатление от авиакомпании, работу бортпроводников, качество питания, пунктуальность авиакомпании, состояние самолета, проблемы с багажом и т. п.

Общие выводы таковы. В сравнении с прошлым годом увеличилось количество пассажиров, которые недовольны качеством еды. Какие-то новшества в этом плане люди сразу замечают. Так, многие с удовольствием вспоминают горячие бутерброды с хрустящей корочкой на рейсах «России» из Санкт-Петербурга.

Мнения по поводу ручной клади расходятся. Пассажиры тех авиакомпаний, где разрешается брать с собой в салон 10 кг, недовольны, что все полки забиты. А там где разрешается только 5 кг — сетуют, что это очень мало.

Чаще, чем в прошлые годы, наши пассажиры стали обращать внимание, есть ли на борту wi-fi и система развлечений. Раньше, собственно, этим мог похвастаться только «Аэрофлот» - да и то не на всех рейсах. Но времена меняются.

Но самыми главными требованиями все же остаются пунктуальность перевозчика и профессионализм экипажа, включая доброе человеческое отношение со стороны бортпроводников. За это авиакомпаниям готовы прощать всякие шероховатости и даже спартанские условия перелета.

Топ-5 авиакомпаний по мнению пассажиров

1. «Аэрофлот»

За что хвалят: комфорт, работа персонала, всегда дают поесть, гуманные габариты ручной клади

2. S7 Airlines

За что хвалят: работа экипажа, особенно бортпроводников, новые и чистые самолеты, соотношение цена-качество, многим нравится необычный фирменный цвет авиакомпании - зеленый.

3. «Россия»

За что хвалят: вылеты по расписанию, прекрасные бортпроводники, мягкие посадки, очень нравятся бутерброды — им буквально признаются в любви - и кофе.

4. «Ямал»

За что хвалят: вкусная еда, на рейсах менее 4 часов осталось горячее питание, рейсы без пересадок в Москве

5. NordStar

За что хвалят: вежливые проводники, хорошие пилоты — проявляют мастерство в нестандартных погодных условиях, удобное расписание

ИСТОЧНИК KP.RU

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