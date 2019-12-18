2019-12-18T16:08:47+03:00
Политика

Выступление Дмитрия Медведева в Госдуме 18 декабря 2019 года: прямая онлайн-трансляция

Дмитрий Медведев выступит на завершающем осеннюю сессию Госдумы пленарном заседании 18 декабря 2019 года [видетрансляция с 15.00]
Ася КУЗНЕЦОВА
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На заключительное заседание Госдумы планируется, что придет председатель правительства Дмитрий Анатольевич МедведевНа заключительное заседание Госдумы планируется, что придет председатель правительства Дмитрий Анатольевич МедведевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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18 декабря Госдума завершит осеннюю сессию. Итоги её работы подведёт председатель Госдумы Вячеслав Володин. Участие в ней также примет премьер-министр России Дмитрий Медведев.

- На заключительное заседание Госдумы планируется, что придет председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев, это стало хорошей традицией, - рассказал журналистам Иван Мельников, первый вице-спикер Госдумы.

Мельников также добавил, что большинство тех законопроектов, которые рассматриваются в нижней палате, поступают от правительства.

Пресс-служба кабмина подтвердила планы о присутствии Дмитрия Медведева на заключительном пленарном заседании осенней сессии Госдумы 18 декабря, которое станет седьмым для нынешнего седьмого созыва.

На собрании уже прошли выступления руководителей думских фракций и обсудили в третьем чтении более 30 законопроектов.

Дмитрий Медведев на завершении осенней сессии Госдумы.18 декабря Дмитрий Медведев примет участие в заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы Федерального собрания РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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