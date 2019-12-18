Выступление Дмитрия Медведева в Госдуме 18 декабря 2019 года: прямая онлайн-трансляция
18 декабря Госдума завершит осеннюю сессию. Итоги её работы подведёт председатель Госдумы Вячеслав Володин. Участие в ней также примет премьер-министр России Дмитрий Медведев.
- На заключительное заседание Госдумы планируется, что придет председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев, это стало хорошей традицией, - рассказал журналистам Иван Мельников, первый вице-спикер Госдумы.
Мельников также добавил, что большинство тех законопроектов, которые рассматриваются в нижней палате, поступают от правительства.
Пресс-служба кабмина подтвердила планы о присутствии Дмитрия Медведева на заключительном пленарном заседании осенней сессии Госдумы 18 декабря, которое станет седьмым для нынешнего седьмого созыва.
На собрании уже прошли выступления руководителей думских фракций и обсудили в третьем чтении более 30 законопроектов.
Дмитрий Медведев на завершении осенней сессии Госдумы.18 декабря Дмитрий Медведев примет участие в заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы Федерального собрания РФ
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