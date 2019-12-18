Вячеслав Моше Кантор: опасность ядерной катастрофы сегодня очень высока

В ходе мероприятия, которое состоялось в начале декабря в Женеве, ведущие мировые эксперты обсудили актуальные проблемы, связанные с вопросами ядерного нераспространения и контролю над вооружениями. По заявлению президента Международного Люксембургского форума Вячеслава Моше Кантора «опасность ядерной катастрофы в настоящее время выше, чем когда-либо во времена холодной войны».

В состав наблюдательного совета Форума входят известные учёные, бывшие главы военных ведомств, руководители и представители ведущих международных организаций по вопросам безопасности.

«Деградация стратегической стабильности в сочетании с распадом основных договоров по контролю над вооружениями происходит одновременно с накоплением кризисов и войн по всей планете, которые могут привести к неконтролируемой эскалации и рискам», – уверен президент Люксембургского форума Вячеслав Моше Кантор.

Стоит отметить, что на предыдущем мероприятии Форума (июнь 2019 года) был озвучен неутешительный прогноз «Бюллетеня учёных-атомщиков», публикующего оценку опасности ядерного конфликта при помощи аллегорических часов, – так, впервые с 1954 года, стрелки часов находятся в положении «без двух минут полночь», наступление которой означало бы ядерную катастрофу.

Вячеслав Моше Кантор также считает, что сегодня вероятность возникновения новой ядерной катастрофы очень высока и самой вероятной её причиной эксперт называет ошибку, человеческую или системную, в основе которой – просчёт или недопонимание. Разногласия между державами, усиливающееся взаимное недоверие между всеми участниками процесса, играют в этом не последнюю роль.

«Нет необходимости говорить о крайне негативном влиянии на возможности решения обсуждаемых нами проблем сложившихся отношений предельного недоверия между Западом и Россией, – отмечает Вячеслав Моше Кантор. – В качестве одного из шагов для снижения напряжённости целесообразно повторять рекомендации по отказу от крупномасштабных военных учений, накопления вооружений и военной техники в приграничных регионах. Этому может способствовать развитие сохраняющихся контактов между военными и дипломатическими структурами».

Среди актуальных задач, стоящих перед экспертным и международным сообществом, остаётся вопрос предотвращения гонки вооружений в свете прекращения действия Договора РСМД, а также неопределённость с договором СНВ-3, действие которого истекает в 2021 году.

По итогам мероприятия эксперты Люксембургского форума подготовили целый ряд предложений по сохранению контроля над стратегическими вооружениями, а также озвучили прогнозы и рекомендации по использованию стратегического оружия и сглаживанию конфликтов в сфере взаимного контроля за вооружениями.

Традиционно все рекомендации экспертов по итогам заседания будут собраны в финальной декларации. Документ в дальнейшем будет передан главам государств, официальным лицам и руководителям авторитетных международных организаций.