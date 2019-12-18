Наркополицейские попали под надзор спецгрупп МВД

В МВД России при Главном управлении собственной безопасности (ГУСБ) , которое отмечает свое 24-летие, появилась спецгруппа по пресечению правонарушений со стороны наркополицейских.

"В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел России в сфере оборота наркотиков. Они ориентированы на выявление, пресечение и раскрытие фактов преступной деятельности сотрудников органов внутренних дел, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в июне по итогам ежегодной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений. Президент в ходе прямой линии сказал, что МВД России необходимо создать в системе собственной безопасности структуру, которая займется злоупотреблениями в делах, подобных делу журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова, которого 6 июня обвинили в покушении на сбыт наркотиков.

Но все эти меры не решат проблемы с распространением запрещенных веществ. В частности, тех, которые пытаются продавать в аптеках.

- Борьба с так называемой аптечной наркоманией остается актуальной, в ходе проверок (их за текущий год было свыше пяти тысяч) фармацевтических организаций выявлено свыше тысячи административных правонарушений. Чтобы переломить сложившуюся ситуацию, с 1 декабря введена уголовная ответственность за безрецептурный отпуск ряда сильнодействующих веществ. Теперь под санкцию статьи 234 Уголовного кодекса подпадает в том числе сбыт "Прегабалина" и "Тропикамида". Максимальное наказание за их незаконный оборот составляет 8 лет лишения свободы, - заявил Колокольцев на прошедшем в среду заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК).

Также МВД стало больше уделять внимания профилактической работе среди подростков.

– В субъектах активно развивается киберволонтерство, в котором участвуют школьники, студенты, преподаватели. Они не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и оказывают содействие органам внутренних дел в выявлении сайтов, содержащих противоправный контент, - отметил Колокольцев.