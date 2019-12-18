АРЧК ДВ – аббревиатура новых возможностей

АРЧК ДВ - буквы, известные всем тем, кто мечтал переехать на Дальний Восток - жить, работать, учиться, строить бизнес или осваивать дальневосточный гектар. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) было создано в 2015 году под кураторством Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики для обеспечения кадрами потребностей новой экономики региона. С учетом дисбаланса на дальневосточном рынке труда решать эту задачу нужно было комплексно, системно и профессионально. С момента создания АРЧК ДВ провело большую работу, в первую очередь, изучив емкость и потребности регионального рынка, приступив к сотрудничеству с Рострудом, с работодателями и кадровыми агентствами регионов. Кроме того, Агентство отвечает за реализацию государственной программы «Дальневосточный гектар». В общем, делают все для того, чтобы в регион переезжали активные и профессиональные люди.

РАБОТА С КАДРАМИ

Агентство руководствуется пятью разработанными модельными решениями, которые постепенно выстраивают дальневосточный рынок труда. Первое — это подбор уникальных специалистов. Второе - массовый подбор. Приоритет всегда за дальневосточниками. Но, если на региональном рынке невозможно найти сотрудника с нужными компетенциями, Агентство расширяет географию поиска. Третье – это исследования и отраслевые обзоры. Где прогнозируется опережающий рост, какие специалисты будут востребованы в скором времени и в каком количестве, анализируется мотивация людей к переезду, и так далее. Четвертое — образовательные программы: работа с вузами и колледжами, коллаборация системы образования с потребностями экономики. И пятое — это служба адаптации и поддержки переезжающих на Дальний Восток специалистов. Ведь высокооплачиваемых вакансий в ДФО с каждым годом все больше, а меры государственной поддержки на переезд и обустройство достигли небывалой суммы – 1 миллиона рублей.

«Мы непрерывно ищем необходимых региону специалистов, оказывают консультации по государственным мерам поддержки, помогаем с переобучением с учетом интересов компаний-работодателей Дальнего Востока. Анализ всех инвестиционных проектов, реализуемых в регионе – а их более 2 тысяч - показал, какие специалисты там будут востребованы в скором времени. Поэтому мы также помогаем в профориентации школьникам и студентам. Кроме того, мы помогаем привлекать кадры со всей страны с помощью федеральных и региональных мер поддержки. Например, программа повышения трудовой мобильности позволяет предприятиям получить финансовую поддержку на релокацию работников», - отметил глава АРЧК ДВ Сергей Ховрат.

Сотрудники во время работы в блоке корпусных производств судостроительного комплекса "Звезда". Фото: ЮРИЙ СМИТЮК/ТАСС

РОСТ ЭКОНОМИКИ ТРЕБУЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Меры, предпринимаемые властями для развития экономики Дальнего Востока, уже начали давать плоды. Благодаря преференциальным режимам на Дальнем Востоке 276 проектов уже воплощены в жизнь, создано почти 44 тысячи рабочих мест. По прогнозам, к 2030 году в регионе появится еще 160 тысяч вакансий. Объемы инвестиций в Дальний Восток уже измеряются миллиардами рублей. В основном это связано с реализацией проектов таких мегакомпаний и корпораций как «Газпром» (строительство Амурского газоперерабатывающего завода), «Роснефть» (строительство крупнейшего в России судостроительного комплекса «Звезда»), «Колмар» (разработка новых месторождений угля), «Русагро» (свиноводческий кластер), «РусГдро» (модернизация энергообъектов в ДФО, строительство новых ГРЭС) и других. Реализация этих масштабных планов уже сейчас требует десятки, а то и сотни специалистов. Поэтому перед АРЧК ДВ также стоят масштабные задачи по подбору и привлечению профессиональных кадров в самый восточный регион страны.

Сейчас очень востребованы рабочие профессии. Фото: АНТОН БАЛАШОВ

КОМФОРТНЫЙ ПЕРЕЕЗД

Сегодня, для того чтобы переехать на Дальний Восток, существуют программы по переселению, как региональные, так и федеральные. У каждого региона меры поддержки могут отличаться по каким-либо параметрам. В общих чертах они похожи. В них может входить компенсация стоимости проезда и провоза имущества, «подъемные» и суточные, единовременное пособие, оплачиваемый отпуск на обустройство. В 2019 году появились новые возможности для привлечения сотрудников на предприятия ДФО - расширен перечень работодателей и финансовая поддержка работодателю выросла до 1 млн рублей на привлеченного работника по программе «трудовой мобильности». Эти деньги идут, помимо перечисленного выше, также на компенсацию затрат на аренду жилья и оплаты ЖКУ, затрат на профпереподготовку или дополнительное профессиональное образование.

«Основные преимущества для работника - это возможность бесплатного переезда, оплачиваемого отпуск на время обустройства на новом месте, прохождения за счет компании переобучения и гарантированное в соответствии с трудовым договором место работы и заработная плата», – рассказывает руководитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Узнать о текущих вакансиях можно уже сейчас на сайте АРЧК ДВ.

Семьям, переезжающим на Дальний Восток, государство оказывает поддержку.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что этот проект уже многим изменил жизнь, подарил работу мечты. Например, семья Уваровых в 2018 году переехала из Томска в сахалинский поселок для работы на ГРЭС-2, которую недавно официально ввели в эксплуатацию.

- По программе повышения мобильности трудовых ресурсов нам оплатили перелет всей семьи, багаж, семь дней отпуска на обустройство и выделили подъемные: на приобретение всего необходимого для обустройства и обучения. А предприятие предоставило новую квартиру. За счет того, что Сахалин приравнен к районам Крайнего Севера, у нас двойной оклад, 44 дня отпуска и раз в два года оплачивается проезд. А в дополнение ко всем этим бонусам море в шаговой доступности, - рассказали супруги.

И таких позитивных и мотивирующих историй уже сотни.

РАСТИМ СПЕЦИАЛИСТОВ

Проблему дефицита кадров в АРЧК ДВ стали решать, в том числе, и за счет создания новых специальностей на базе действующих вузов и ссузов ДФО. За три года при интенсивном сотрудничестве работодателей, образовательных учреждений и региональных властей открыта 41 востребованная специальность. А это означает, что новым выпускникам не придется стоять в очереди за работой.

Специалистов стали готовить по потребностям предприятий. Фото: пресс-служба ДВФУ

Еще одна возможность познакомить молодежь с регионом, попытаться заинтересовать его историей и культурой, прекрасной природой и вызвать у наиболее амбициозных парней и девчонок желание связать свою жизнь с ним – это всероссийская метапредметная олимпиада школьников «Ближе к Дальнему». Олимпиада уже трижды проводили в сотрудничестве с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ). В первой олимпиаде поучаствовали около 500 школьников. Количество участников второй Олимпиады возросло до 31 551 человек. Третья Олимпиада стартовала 12.12.2019 на Днях Дальнего Востока в Москве-2019.

«Сегодня профессиональные кадры – это главный дефицит на Дальнем Востоке. Ведь развитие любой территории зависит от уровня компетенции, образования, мотивации тех, кто не ней живет или приехал жить работать. Сегодня как никогда нужны креативные идеи, которые есть у молодежи. Для этого мы ежегодно проводим олимпиаду «Ближе к Дальнему», которая направлена на то, чтобы аккумулировать идеи талантливых ребят и направить в нужное русло», - отмечает заместитель руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Гасан Гасанбалаев.

Основная фишка олимпиады в том, что победители и призеры олимпиады «Ближе к Дальнему» получают до 10 дополнительных баллов при поступлении в один из 15 ведущих вузов Дальнего Востока - партнеров олимпиады. Так, в прошлом году из участников финала олимпиады 17 человек поступили на бюджет в ДВФУ. Победитель Владислав Юрченко поступил в Высшую школу экономики университета.

«Спасибо олимпиаде: баллы, полученные за победу, конечно, помогли мне в поступлении. А еще спасибо за новый опыт и знания!», - говорил журналистам довольный студент.

Участники Олимпиады «Ближе к Дальнему». Фото: пресс-служба ДВФУ

«Олимпиада «Ближе к Дальнему» – это наглядный пример того, как технологии объединяют нас – жителей огромной страны – сквозь пространство и расширяют границы возможного. Онлайн-формат первых двух туров соревнования позволяет каждому желающему, вне зависимости от текущего местонахождения, принять участие и узнать больше о Дальнем Востоке: экономике, истории, геополитике, культуре края. Это возможность узнать и оценить перспективы для самореализации, которые открывает этот динамично развивающийся регион России, даже если вы живете совсем в другом месте. Рады, что формат подобных проектов становится популярным, а соревнования встречают поддержку как со стороны государства, так и лидеров в области образования и науки», - сказала руководитель департамента разработки олимпиад Учи.ру Гаянэ Симонян.

По большому счету, в регионе идет возрождение проверенной советской модели целевой подготовки востребованных специалистов, когда предприятия народного хозяйства озвучивали вузам и ссузам свою потребность в специалистах того или иного профиля, а те их готовили.

ОФОРМЛЯЕМ ЗЕМЛЮ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Еще одна возможность для переезда на Дальний Восток - программа «Дальневосточный гектар», которая является современным механизмом предоставления земельных участков. Оформление участка в пользование по программе проводится бесплатно, через Интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». Программа работает уже чуть больше 3,5 лет и по ней каждый гражданин России либо участник программы переселения соотечественников, может бесплатно получить до 1-го гектара земли, на котором он может заняться сельским хозяйством или построить дом. Также группой из 10 человек можно взять и 10 гектаров, подав коллективное заявление, например, для фермерского проекта.

Участники программы могут воспользоваться существующими мерами поддержки: льготное кредитование, гранты, субсидии. которыми на данный момент воспользовалось более 1000 человек.

Меры поддержки для освоения «дальневосточного гектара»

ИПОТЕКА 2%

«Дальневосточная ипотека» - это еще одна мера поддержки, которая заработала буквально в этом месяце. Это льготное ипотечное кредитование на покупку строящегося или готового жилья в регионах ДФО по специальной ставке – 2% годовых, кредит (до 6 млн рублей с первоначальным взносом от 20%) можно взять на срок до 20 лет. Она полагается либо молодым семьям, где супругам до 35 лет включительно, либо одиноким людям до 35 лет, у которых есть несовершеннолетний ребенок. Что самое ценное, льготной ставкой могут воспользоваться и получатели «дальневосточного гектара» – направив деньги на строительство дома на своем участке.

Вид на центр города Южно-Сахалинск. Фото: СЕРГЕЙ КРАСНОУХОВ/ТАСС

Миссия у Агентства сложная, но выполнимая…

Директор Агентства развития человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат уверен, что для обеспечения предприятий Дальнего Востока трудовыми ресурсами нужен комплексный подход.

«Наиболее востребованными на рынке в перспективе ближайших 20 лет будут люди труда - те, кто работает на предприятиях, на земле или в строительстве, и высококвалифицированные компетентные специалисты - именно они будут получать хорошую зарплату. И это подтверждают аналитические данные, собранные за годы работы в Агентстве. Другими словами, современный «человек труда» — это образованный, мотивированный, находящийся на передовом крае технологий специалист. И мы видим этот тренд во всех отраслях промышленности Дальнего Востока», - подытожил глава АРЧК ДВ.