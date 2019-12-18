Мария Захарова ответила на идею Эрдогана признать геноцид индейцев в США

Отвечая на вопрос корреспондента «КП», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Турции Реджепа Тейипа Эрдогана о возможности признания Анкарой геноцида индейцев в США:

— Речь шла о реакции турецкой стороны на соответствующие действия американских законодателей. Я считаю, что каждое государство имеет право на свою независимую внешнюю политику. Что касается индейцев, то если вы так хотите узнать, что делали мигранты [из Европы] с коренным населением Америки, то мы готовы снабдить вас справочным материалом и поделиться им с общественностью, — сообщила спикер МИД РФ.

Напомним, Анкара заговорила об «угнетении индейцев» после того, как обе палаты Конгресса США проголосовали за болезненный для турок вопрос — признание геноцида армян 1915 года. Ряд идёт о массовых убийствах представителей нетитульной нации, имевших место в Османской империи в Первую мировую войну. Ряд турецких историков признаёт факт этих преступлений, но считает их число сильно преувеличенным, а интерпретацию — политизированной. Также в 1915 году репрессиям подвергались и другие меньшинства — например, ассирийцы — но об их судьбе Конгресс США такого беспокойства не проявляет.

На этом фоне ухудшение отношений между США и Турцией продолжается — последняя грозит вывести со своей территории американские военные базы, которыми располагает как член НАТО.