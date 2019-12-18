Британские ученые изобрели унитаз, который повышает производительность труда

Какую страну проср...ли! Оказывается эта фраза актуальна не только в России. Возможно, думы о былом величии приходили на ум и британским ученым, разработавшим революционный унитаз. Однако они утверждают, что руководствовались не столько ностальгией по распавшейся Британской империи сколько практическими соображениями.

Согласно опросам, которые проводились в 8 городах Великобритании в июле 2019 года, сотрудники офисов и промышленных предприятий в течение рабочего дня проводят в сортире в общей сложности 28 минут 35 секунд. Зачастую посетители заняты не делом, которое их туда привело, а просмотром соцсетей, набором текстовых сообщений... За неделю набегает 2,5 часов «сортирного» времени на каждого сотрудника. Если учесть, что средняя почасовая заработная плата в Лондоне составляет 12,78 фунтов стерлингов, то среднестатистический работник умудряется за год профукать рабочее время на сумму в 1533,60 фунтов. Эта пагубная привычка тяжелым бременем ложиться на экономику.

- По оценкам экспертов только в Соединенном Королевстве потери от привычки работников надолго заседать в туалете составляют 4 миллиарда фунтов стерлингов в год, - говорит разработчик высокотехнологичного горшка Махабир Гилл.

Если Ньютона гениальное озарение посетило во время падения яблока. То на мистера Гилла вдохновение снизошло в отхожем месте. Он пояснил, что в бытность свою инженером порой не мог найти рабочих на своем месте, потом выяснялось, что они либо спали в туалете, либо стояли в очереди в уборной.

Унитаз со смещенным центром тяжести не дает работникам засиживаться и тратить впустую драгоценное рабочее время. Фото: www.standardtoilet.net

В итоге родился стартап, детищем которого стал унитаз со смещенным центром тяжести. Его сиденье наклонено вперед под углом 13 градусов это увеличивает статическую нагрузку на мышцы ног, поэтому даже тренированному спортсмену продержаться в таком положении больше пяти минут достаточно сложно.

По мнению создателей, сидеть на таком унитазе неудобно, но полезно для здоровья. Изделия новой конструкции более гуманно относятся к пятым точкам граждан, страдающих от геморроя и ослабления мышц таза, чем унитазы старого образца. Кроме того, заседания на прогрессивном толчке улучшают осанку. Ну, и естественно дают хороший толчок экономке. Унитаз ХХI века получил название StandardToilet и был одобрен для использования Британской туалетной ассоциацией, которая борется за права граждан делать свои большие и маленькие дела с комфортом. Представители этой организации считают, что новое устройство поможет уменьшить очереди в уборные торговых центров, вокзалов, ресторанов и других общественных мест.

Однако, многие скептически относятся к идее повышения производительности труда за счет изгнания работников из нужников. Например, можно вспомнить, что по данным Росстата в России 22,6 процента населения, не имеет доступа к туалетам с централизованной канализацией. Это значит, что около 30 миллионов человек пользуются сортирами с выгребными ямами, где без необходимости лучше не задерживаться. Но на рост производительности труда это обстоятельство никак не сказывается.