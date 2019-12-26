2019-12-25T16:42:01+03:00
Общество

Новый год-2020 с Gloria Jeans: Жительница Троицка выиграла 1 миллион рублей

Другие участники всероссийского розыгрыша стали обладателями последних моделей iPhone 11, путешествий мечты, подарочных сертификатов и множества других призов
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Марина КопыловаМарина КопыловаФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕ УСТРОИЛИ СЮРПРИЗ

Когда еще ждать сюрпризы и волшебство, если не на Новый год. В то, что в жизни есть место для чудес поверила 28-летняя жительница Троицка Марина Копылова, выигравшая миллион рублей! И не в лотерею, а от компании Gloria Jeans.

Девушка в свой день рождения покупала обновки для всей семьи и узнала, что компания, на джинсах которой выросло не одно поколение, проводит розыгрыш «Марафон на миллион».

- Я никогда раньше ни в каких конкурсах не участвовала, а тут подумала, почему бы и не попробовать. Тем более, что условия простые: сделать покупку на сумму от тысячи рублей и зарегистрировать чек на официальном сайте. Так как я часто покупаю в Глории вещи не только для сына, но и для нас с мужем, то решила попытать удачу. Зарегистрировала чек, да и забыла об этом.

Новость о том, что она стала обладательницей суммы с шестью нулями, застала врасплох. Организаторы, чтобы сделать Марине сюрприз, связались с ней под выдуманным предлогом.

- Я была дома, когда мне позвонили и сказали, что привезли какую-то доставку, хотя я ничего не заказывала, - говорит Марина Копылова. - Я вышла к курьеру, а тут хлопушки, шары и чек от Gloria Jeans на миллион рублей. Конечно, первые эмоции – это шок. Сначала подумала, что меня разыгрывают, что это невозможно, что я сплю. Дальше уже произошло осознание происходящего и безмерное счастье.

Первым делом Марина поделилась радостной новостью с мамой, которая тоже сперва подумала, что это шутка. Пришлось даже убеждать маму, что все это произошло на самом деле.

. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ВЫИГРЫШ ПОТРАТЯТ НА ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОСТИ

Марина Копылова вместе с мужем воспитывают 3-летнего сына Данила. Выигранную сумму семья планирует вложить в его счастливое будущее.

- Планируем в следующем году вложить всю сумму в недвижимость. Мы с мужем считаем, что это самый лучший вариант на будущее сыну, - поделилась планами счастливая победительница. - Кстати, это мой первый выигрыш и какой! Кто бы мог подумать - первый раз и сразу миллион! Настоящее чудо перед новым годом.

Девушка недавно вышла из декретного отпуска, и планирует вернуться на работу. Обожает рисовать и занимается спортом. В Gloria Jeans ей нравится, как детский, так и взрослый ассортимент. Обновки покупает сразу для всей семьи.

Торжественная церемония вручения прошла в Москве в ТРЦ «Авиапарк», в фирменном магазине бренда. Генеральный директор компании Gloria Jeans Алина Скиба лично поздравила молодую семью с выигрышем и подарила большой чек, который символизирует их победу.

КАК ВЫБИРАЛИ СЧАСТЛИВЧИКА

Для этого использовалось несколько методов. Во-первых, весь процесс по определению победителя был на стороне независимого агентства, которое специально привлекли, чтобы выбрать счастливчика честным путем. Подтасовать результаты, и заранее провести розыгрыши было невозможно. Для определения победителя использовались нескольких переменных, которые нельзя было узнать наперед. Например, часть формулы – это разница курса доллара к рублю на день розыгрыша.

Миллион рублей компания разыгрывала впервые.

. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

КСТАТИ

Путевки и iPhone11 дарили каждый день

В преддверии новогодних праздников Gloria Jeans осчастливила и другие семьи, разыграв между участниками марафона массу призов. Это семь последних моделей iPhone, столько же путевок в зарубежные страны, стоимостью каждого путешествия в 200 тысяч рублей, а еще сотни подарочных сертификатов и скидок.

- Мы старались выбрать приятные и полезные подарки, которыми наши покупатели реально смогут воспользоваться, - отметили в компании Gloria Jeans. - С 14 ноября мы ежедневно публиковали у себя в соцсетях фотографии наших победителей, чтобы показать, что это реальные люди, которым случайно повезло.

Напомним, попытать удачу, став участником всероссийского марафона, мог каждый, кто в период с 14 ноября по 1 декабря обновил свой гардероб на сумму от 1 тысячи рублей, и зарегистрировал чек на официальном сайте Gloria Jeans. Подарки счастливчики начали получать с середины ноября.

ВАЖНО

Скидки до 80%

Если вы не успели принять участие в марафоне в этом году, не расстраивайтесь. К последним выходным 2019 года в магазинах скидки достигнут своего максимума. А на 2020 год Gloria Jeans подготовила массу конкурсов и розыгрышей, о которых вы скоро узнаете.

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