Сергей Степашин: Фонд ЖКХ расселил миллион граждан из аварийного жилья. Расселит и еще столько же

В четверг, 19 декабря, Владимир Путин проводит свою 15-ю Большую пресс-конференцию - в ранге главы государства. «А у вас есть вопрос к Президенту России?» - об этом мы спрашиваем наших экспертов и друзей «Комсомольской правды». В их числе - и председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин.

- У меня, скорее, не вопрос, а информация, - поделился с нами Сергей Вадимович. - С помощью фонда ЖКХ, с которым я работаю, мы переселили один миллион граждан из аварийного жилья.

Это правильно, что сегодня поставлена задача: до 2026 года переселить, практически, еще один миллион.

Поэтому я - единственное - попросил бы Владимира Путина, чтобы у нас не было сбоев в финансировании этой программы. Пока все идет в порядке.

- А тот миллион граждан за какой период переселили?

- За 10 лет.

- Ну, это вроде не так много. Или нормально?

- Это нормально.

- А о каких суммах идет речь?

- Вот сейчас на программу выделено 420 миллиардов рублей. До 2026 года. Это очень приличные деньги, на самом деле.

Председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин.Фото: Иван МАКЕЕВ

И, в основном, вся программа сейчас будет финансироваться из федерального бюджета.

- А до этого как было?

- Раньше ее софинансировали муниципалитеты и регионы, поэтому, конечно, были большие сложности. С финансовой же устойчивостью у многих регионов серьезные проблемы сегодня.

- Ходили слухи, что якобы там под ипотеку что-то будет отдаваться…

- Нет, пока нет. Сохраняется старая формула.

- Спасибо вам. И - удачи.