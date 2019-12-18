Сергей Степашин: Фонд ЖКХ расселил миллион граждан из аварийного жилья. Расселит и еще столько же
В четверг, 19 декабря, Владимир Путин проводит свою 15-ю Большую пресс-конференцию - в ранге главы государства. «А у вас есть вопрос к Президенту России?» - об этом мы спрашиваем наших экспертов и друзей «Комсомольской правды». В их числе - и председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин.
- У меня, скорее, не вопрос, а информация, - поделился с нами Сергей Вадимович. - С помощью фонда ЖКХ, с которым я работаю, мы переселили один миллион граждан из аварийного жилья.
Это правильно, что сегодня поставлена задача: до 2026 года переселить, практически, еще один миллион.
Поэтому я - единственное - попросил бы Владимира Путина, чтобы у нас не было сбоев в финансировании этой программы. Пока все идет в порядке.
- А тот миллион граждан за какой период переселили?
- За 10 лет.
- Ну, это вроде не так много. Или нормально?
- Это нормально.
- А о каких суммах идет речь?
- Вот сейчас на программу выделено 420 миллиардов рублей. До 2026 года. Это очень приличные деньги, на самом деле.
Председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин.Фото: Иван МАКЕЕВ
И, в основном, вся программа сейчас будет финансироваться из федерального бюджета.
- А до этого как было?
- Раньше ее софинансировали муниципалитеты и регионы, поэтому, конечно, были большие сложности. С финансовой же устойчивостью у многих регионов серьезные проблемы сегодня.
- Ходили слухи, что якобы там под ипотеку что-то будет отдаваться…
- Нет, пока нет. Сохраняется старая формула.
- Спасибо вам. И - удачи.
ИСТОЧНИК KP.RU