Лишь бы никто не видел: Сова смешно удивилась собственному падению
Совы известные мастера охоты. Они могут часами высматривать добычу, а потом стремительно обрушиваются на свою жертву. Обычно, шансов у последней не бывает, но иногда судьба преподносит сюрпризы.
Для некоторых участников охоты не самые приятные, но смешные. Именно в такой ситуации оказалась эта сова, которая пыталась вытащить из снега мышонка.
Птица внимательно смотрит за добычей, сидя на столбе, а потом падает камнем вниз, но то ли ветер, то ли нехватка высоты, в итоге сова застревает в сугробе. Выбравшись из своего плена, птица ошалело смотрит по сторонам.
Пользователи уже оценили полет хищницы и отметили, что она серьезно озадачена неудачей и будто бы переживает, что кто-то мог видеть ее позор, пишет Ридус.
- Это мое утро… день и вечер, - шутят пользователи в комментариях.
- Разве она не смотрели „Том и Джерри“? Мыши всегда побеждают! – уверены другие.
А третьи сравнивают «удачливую» птицу со своими знакомыми.
- Так всегда выглядит один мой знакомый после свидания с девушкой! Если вы понимаете, о чем я…,- шутят третьи.
Сова удивилась собственному падению.Сова удивилась собственному падению
ИСТОЧНИК KP.RU