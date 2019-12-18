"У меня случился нервный срыв": Юлия Михальчик рассказала о последствиях своей фобии

После триумфа на "Фабрике звезд" Юлия Михальчик посвятила себя воспитанию сына. Сейчас же певица вернулась на большую сцену с новым хитом. В Турции прошли съемки видео на песню «Снова и снова» на стихи Михаила Гуцериева и музыку композиторов и продюсеров из Великобритании Andrew Jackson и Ed Drewitt. Режиссёром клипа выступил Рустам Романов.

На протяжении 3-х суток команда Михальчик передвигалась из одной локации в другую в турецком регионе. Группа выбирала самые необычные по красоте и труднодоступные места. До некоторых из них можно было добраться только на специальном транспорте. В один из таких переездов съемочная группа попала в горный обвал, перекрывший дорогу для дальнейшего движения, и была вынуждена обратиться за помощью к местным спасателям, которые оперативно отреагировали и расчистили путь.

На этом сложности не закончились, и для Юлии съёмочный процесс стал настоящим преодолением себя. Певице пришлось бороться со своей фобией высоты, когда режиссёру пришла идея снять один из кадров на крутом обрыве.

Фото: кадр из клипа на песню «Снова и снова»

- Мы побывали в таких местах, в которых счастье просто побывать, не говоря уже о том, чтобы снимать там, - рассказывает Юлия Михальчик, - Был момент, когда я стояла на краю обрыва, рыдала и не могла справиться со своим страхом. Это было настолько сложно, что у меня случился настоящий нервный срыв. Высота - одна из сильнейших моих фобий. Но какое же удовольствие я испытала, когда преодолела себя и встала на этот камень, под которым расстилалась глубочайшая пропасть. Это было полное смешение чувств и ощущений. Незабываемые эмоции.

Произвели фурор в соцсетях и смелые наряды, открывающие декольте и стройные ноги Юли, которые для нее подобрала стилист Алина Герман.