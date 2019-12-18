2019-12-18T23:58:30+03:00
Спорт

Впервые за 17 лет "класико" между "Реалом" и "Барселоной" завершилось вничью 0:0

Зрители не увидели голов в самом ожидаемом матче мирового футбола
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Барселона" сыграла дома перенесенный с октября "Класико" с "Реалом"."Барселона" сыграла дома перенесенный с октября "Класико" с "Реалом".Фото: REUTERS
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В среду, 18 декабря, было сыграно очередное "Класико" - один из главных матчей мирового футбола. Встреча мадридского "Реала" и "Барселоны" должна была пройти еще в октябре в столице Каталонии. Однако из-за массовых акций протестов в Барселоне поединок пришлось перенести на середину декабря. И вот в промежутке между двумя турами два испанских топ-клуба выясняли отношения между собой.

К этой игре "Реал" и "Барселона" подошли на вершине Ла Лиги. У обеих команд - по 35 баллов после 16 игр. У "Севильи", которая догоняет лидеров турнирной таблицы - 31 очко после 17 встреч.

Приезд "Барселоны" на игру с "Реалом". Фото: REUTERS

Приезд "Барселоны" на игру с "Реалом".Фото: REUTERS

Попавший в стартовый состав "Реала" на эту игру капитан команды Серхио Рамос переписал очередной рекорд. Он в 43-й раз вышел к "класико" на всех уровнях. И это - новая веха в мировом футболе. Однако же, расслабляться Рамосу не стоит. Ибо на одно "класико" меньше у капитана "Барселоны" Лео Месси. Который к этому поединку подошел со своим крутым статистическим багажом. Он забил 26 голов в битвах против "Реала" - это больше, чем у всех действующих игроков мадридской команды (24 точных удара).

Тот самый момент - на поле полетели мячи. Фото: REUTERS

Тот самый момент - на поле полетели мячи.Фото: REUTERS

Особый "политический" подтекст к игре "Барселоны" и "Реала" был и в декабрьском поединке. У фанатов на подходе к стадиону отбирали плакаты с политическими лозунгами. А в начале второго тайма на пару минут игра была остановлена после того, как на поле полетели мячи. Которые удалось быстро убрать стюардам, дежурившим на поле.

Игрок "Барселоны" Семеду сыграл 100-й матч за клуб в поединке с "Реалом". Фото: REUTERS

Игрок "Барселоны" Семеду сыграл 100-й матч за клуб в поединке с "Реалом".Фото: REUTERS

А вот главного, что ждали от "класико", очень долго не было. 30 минут - гола нет. 45 минут и перерыв - гола нет. Час игры прошел - гола нет! На табло горели 0:0, а у "Реала" было преимущество по ударам в игре с "Барселоной".

На 72-й минуте матча Гарет Бэйл все-таки забил в ворота "Барселоны". Но после просмотра VAR решено - гола не было, судьи нашли офсайд у игроков "Реала", которые шли в атаку.

Тот самый момент - на поле полетели мячи. Фото: REUTERS

Тот самый момент - на поле полетели мячи.Фото: REUTERS

В итоге впервые с 23 ноября 2002 года "Барселона" и "Реал" сыграли вничью 0:0. Голов зрители не увидели.

Бэйл забил гол в ворота "Барселоны", но его не засчитали из-за офсайда. Фото: REUTERS

Бэйл забил гол в ворота "Барселоны", но его не засчитали из-за офсайда.Фото: REUTERS

Долго отдыхать "Барселоне не придется - уже 21 декабря команда Эрнесто Вальверде сыграет дома против "Алавеса" поединок 18 тура чемпионата Испании. А вот "Реал" спустя сутки тоже дома встретится с "Атлетиком" из Бильбао в поединке национального первенства.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Барселона - Реал Мадрид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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