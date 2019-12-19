"Это не мои, а наши общие достижения": Владимир Путин ответил на вопрос "Комсомольской правды"

Президент рассказал о самых сложных этапах в своей карьере, а также ответил на вопрос журналиста «Комсомольской правды» Александра Гамова, который уже в 15 раз участвует на итоговых пресс-конференциях Владимира Путина и задает свой вопрос.

Гамов спросил, можно ли уже Владимира Путина назвать исторической личностью:

- Люди должны будут в будущем оценить, что сделано было для страны. Я думаю, что общественное мнение в этом смысле такой самый лучший показатель, оно даст оценку. Но это в будущем, - ответил глава государства.

Самое тяжелое событие за всю политическую карьеру - крупные теракты.

- Это и Беслан, теракт на Дубровке. Никогда этого не забуду. Самые значимые... Вот мы говорим о необходимости роста реальных доходов населения. Самый низкий показатель бедности был в 2014 году. 11,3 %, по-моему, было от общего количества граждан страны. Сейчас он несколько подрос. По цифрам это не очень заметно, но за цифрами стоят люди.

Он призвал посмотреть на Россию нынешнюю и ту, какой она была в начале 2000-х годов.

- Надо прямо называть вещи своими именами. До 2006 года проходили боевые действия на Кавказе. Боевые! Поэтому, кстати говоря, я и так остро воспринял вопрос на встрече с правозащитниками, когда известный кинорежиссер, которого я очень люблю и уважаю, сказал: может быть, нам переписать все сначала? Помните, что я ответил? Мы переписали один раз в 1917 году. И слова помним, наверное. "Мы разрушим до основанья все, а затем мы свой, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем". И вот теперь мы пытаемся установить фамилии тех, кто в это поверил, на Бутовском полигоне и в других местах массовых расстрелов. Это очень опасный путь.

Самое тяжелое событие за всю политическую карьеру - крупные терактыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас в стране наступила ситуация внутренней стабильности, считает российский президент.

- Экономика кардинально поменялась. Это не мои, это наши личные достижения. Но осталось вопросы, производительность труда, например. У нас один из самых низких показателей по внутренней задолженности государства. Это уже другая экономика.

Президент напомнил о настроениях в обществе в 2000-е годы, когда с офицеров с общественных местах сбивали фуражки. Отношение к вооруженным силам сильно изменилось.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ