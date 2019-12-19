2019-12-19T09:01:58+03:00
Дом. Семья

До слез: Трогательная встреча школьника с пропавшим щенком растрогала пользователей сети

Мопса вернули в семью, когда никто уже не чаял увидеть всеобщую любимицу живой
Елена АКИМОВА
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Встреча мальчика и щенка подтверждает, что настоящая любовь не проходитВстреча мальчика и щенка подтверждает, что настоящая любовь не проходит
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Трогательная встреча подростка со своей собакой оказалась в Сети. Минутный ролик, который записала мама мальчишки, не оставит никого равнодушным, слишком много чистых эмоций и самой настоящей, искренней любви.

Малышку Пайпер подарили Картеру на 12-летие и это был самый лучший и желанный презент. Мальчик очень хотел собаку и души не чаял в своей питомице.

Расстройство от потери щенка было столь же велико: собака убежала во время самовыгула и не вернулась, поиски не принесли никакого результата. Две недели домочадцы сбивались с ног, пытаясь вернуть друга в семью, становилось понятно, что чуда ждать не стоит.

- Сын не находил себе места от горя. Мы старались не затрагивать больную тему. А потом произошло настоящее чудо, позвонили из приюта и сказали, что к ним поступила собака, похожая на Пайпер, - рассказывает Эйприл, мама мальчика.

Женщина решила не говорить ничего сыну, чтобы не травмировать лишний раз. Были опасения, что это просто похожий щенок, но судьба проявила милосердие.

Пайпер ждала своих владельцев и очень обрадовалась, когда ее забрали. Веселая компания отправилась прямиком в школу, чтобы встретить Картера.

Трогательная встреча мальчика с потерявшимся щенком.

Для подростка это стало настоящим сюрпризом, он не ожидал, что в машине будет кто-то кроме мамы, вот Пайпер сразу узнала хозяина и нетерпеливо прижалась к стеклу. Подойдя ближе, школьник замер, не веря своим глазам. Мальчик долго не может справиться с эмоциями, скрывая слезы он прячется за авто, а потом возвращается и крепко прижимает к себе щенка.

Настоящие слезы счастья катятся из его глаз, Пайпер плакать не стала, ее переполняет радость, а еще желание срочно лизнуть хозяина в нос.

Пользователи, посмотревшие видео, признают, что сцена тронула их до глубины души, сообщает Пятый канал.

- Не могу перестать плакать. Самые замечательные чувства!

- Это истинная любовь! Слава Богу, Пайпер дома, — наперебой пишут юзеры в социальных сетях.

Трогательная встреча мальчика с потерявшимся щенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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