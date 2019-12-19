Идеальная семья: жена старше мужа

В этом письме ни разу не звучит выражение «инфантильная женщина», но можно с большой долей уверенности предположить, что встречались ему именно такие.

«Меня удивляют мужчины, которые превозносят молодых женщин. Нахваливать молодых – это как хвастаться удачным опытом езды на красный свет.

Итак, разберем последовательно. Изначально женщины воспитаны во вседозволенности, в отличие от мужчин. В начале отношений женщина, как правило, старается вести себя по-человечески, а где-то через месяц постепенно начинает «включать» своё самодурство, а, спустя ещё 1,5 месяца – раскручивает самодурство во всей красе. Завиновачивание мужчин – это основной женский манипулятивный инструмент. Особенно жестоки женщины помоложе: они ещё вдоволь не насытились данной им властью над мужчинами. Но с годами, протестировав все свои бескрайние возможности, дамы начинают всё-таки задумываться о том, чтобы вести себя разумнее. У меня были подруги-любовницы младше, в среднем, на 15 лет. Да, вроде бы и красивые и как бы умные, но явно ощущался недостаток их жизненного опыта, да и внешне казались куклами, коих разве что поставить на трюмо в качестве украшения... Обе мои жены были моими ровесницами – выделывались и самодурствовали, как все молодые.

Женщине всё-таки лучше быть несколько старше мужчины, года на два-три. Вот с ними сразу ясно и понятно, что всегда найдётся, о чём поговорить и не только. С ними легко, ведут себя адекватно, не выискивают повод для придирок и обвинений на ровном месте. С такими женщинами наилучшие совпадения по всем "параметрам". Кроме того, она менее склонна выказывать себя умнее мужчины, конкурировать с ним… Поскольку она старше и по умолчанию считает себя умнее, – она будет и меньше придираться на ровном месте. А именно мирное сосуществование и есть главное в жизни.

Василий, 48 лет».

Я попереписывалась с Василием, но он отвечал неохотно и грубо. Мне показалось, он и на меня обижен за то, что принадлежу к порочному племени женщин-самодурок.

У меня есть один приятель, который убежден: каждая женщина с юности ищет себе покровителя, чтобы на нем паразитировать и терзать его претензиями. Однако он всегда только таких себе и выбирает. А женщин другого склада он и за женщин-то не считает. То есть, место в транспорте, может, уступит, сумку поднесёт. Но ничего эротического. Познакомили его как-то с дамой. Кандидат искусствоведения, увлекается военной историей и всех современных писателей знает насквозь – от Гренландии до Австралии. При этом человек хороший, с добрым сердцем. «Ой, ну она такая скучная!» - ответил приятель. Хорошо. Привели к нему на смотрины оперную певицу. Она по миру путешествует и поёт различные арии. У нее центральное сопрано. Знаете, что сказал «жених»? «Не, ну она такая приятная, как Дед Мороз! У меня с ней не получится».

Я все жду, что, может, он расширит свой кругозор. Может, действительно, пусть на женщин постарше переключится? Тем более что нынче такие чудеса медицины кругом – все ходят с гладкими лицами и детей рожают в пятьдесят лет. А Василию мы пожелаем большого личного счастья, и не дай бог ему нарваться на неадекватную и придирчивую старушку. А то ведь не все люди становятся мудрее с возрастом. Даже женщины.

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