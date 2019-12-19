2019-12-19T13:49:45+03:00
Происшествия

В Подмосковной школе хоккеист команды "Крылья Советов" избил одноклассника за мем

Мама обратилась в Министерство образования Московской области, к Уполномоченному по правам ребенка, прокуратуру и полицию
Иван Рунев
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10-классник попал в больницу с травмами средней тяжести, которые получил от своего же одноклассника в школьном фойе.10-классник попал в больницу с травмами средней тяжести, которые получил от своего же одноклассника в школьном фойе.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Обычный понедельник 9 декабря для одного из учеников одинцовской школы №12 закончился сотрясение мозга и разрывом ключичного сустава. 10-классник попал в больницу с травмами средней тяжести, которые получил от своего же одноклассника в школьном фойе.

— После 1 урока 16-летнего Антона "позвали выйти поговорить", его предупреждали одноклассники, что Максим хочет с ним драться, он спортсмен воспитанник Одинцовского хоккейного клуба, и один из лучших игроков сезона Хоккейного Клуба Москвы «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ». Когда они вышли из класса этот парень звал моего сына в раздевалку, но получил отказ. Тогда хоккеист начал бить сына по лицу, затем сделал захват и бросил его головой на кафельный пол. Он сильно ударился левой стороной головы, шеей и плечом, — рассказала мама мальчика kp.ru

Попытки продолжить избивать одноклассника ногами прервали другие дети, они оттащили агрессора от Антона. Мальчик сразу после произошедшего почувствовал себя плохо, у него кружилась голова и сильно болело плечо. Но оказывать ему помощь в школе никто не спешил.

— Он сразу пошёл в медкабинет, жаловался на сильную головную боль, тошноту и боль в плече. Просил обезболивающего и воды. Антону дали только попить, но не провели никакого осмотра и не вызвали скорую. В таком состоянии он пошёл на второй урок математики. Скорее всего он был в состоянии шока. Но потом ему стало хуже и в 10 часов отпросился домой. Его отпустили. Нам, родителям, не позвонили и не сообщили по какой причине его отправляют домой и разрешение отпускать его из школы мы не давали. О случившемся мы узнали, когда сын пришел домой. Были признаки сильного сотрясения мозга, он терял сознание, — вспоминает мама Антона.

Позже в больнице у Антона диагностировали травмы средней тяжести - сотрясение мозга и разрыв ключичного сустава. Ему понадобилась операция по установке титановой пластины на трёх винтах, а когда лечение закончится, нужно будет произвести ещё одно хирургическое вмешательство. С 9 до 17 декабря Антон провёл в травматологическом отделении одинцовской ЦРБ. Но лечение ещё не закончено и займёт много времени.

Также мы поговорили с другими одноклассниками Максима. Один из парней рассказал kp.ru что хоккеист часто ведёт себя агрессивно по отношению к другим детям и считаем, что ему всё дозволено. Нам рассказали, что хулиган не был отстранён от занятий, и продолжает посещать учебное заведение в обычном режиме.

— Когда мы стали разбираться в случившемся, в школе говорили, что дети сами скрыли, и учителя и руководство ничего не знали. А архивы с камер в коридоре внезапно оказались заблокированы. Тогда нам пришлось обратиться с заявлениями в Управление образования и прокуратуру Одинцова, — сообщила мама Антона.

На данный момент родители мальчика подали заявления в Министерство образования Московской области, Уполномоченному по правам ребенка в Московской области, прокуратуру и полицию.

В Подмосковной школе хоккеист избил одноклассника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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