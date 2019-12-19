«Это все из-за хинкальной»: Новые подробности по делу о взятке, полученной генералами СК от вора в законе

В Мосгорсуде продолжается процесс по громкому делу. На скамье подсудимых - бывший начальник московского Следственного комитета Александр Дрыманов.

Напомним, в декабре 2015 года у ресторана «Элементс» на Рочдельской улице произошла перестрелка. По версии следствия, приближенный вора в законе Шакро Молодого Андрей Кочуйков по прозвищу «Итальянец» пришел сюда с «группой товарищей» вымогать деньги у владелицы ресторана Жанны Ким. Та пригласила на встречу адвокатов - бывших силовиков, носивших с собой пистолеты.

В итоге в перестрелке были убиты два человека. Итальянца и еще несколько человек задержали полицейские. Однако через несколько месяцев дело «развалилось», а Кочуйкова неожиданно из СИЗО выпустили. Правда, ушел он недалеко - его задержали сотрудники ФСБ, а через пару суток - замруководителя столичного СК генерал-майор юстиции Никандров, «безопасник» СК РФ генерал-майор Михаил Максименко и его зам, полковник Александр Ламонов. В ходе расследования установили, что за развал дела и свободу Итальянца они получили взятку в сумме 1,5 миллиона долларов. Денис Никандров в 2018 году на суде дал показания и против своего бывшего шефа Александра Дрыманова. По его словам, в 2016-м Дрыманов поручил спустить дело о перестрелке из столичного главка на уровень округа. За это, со слов Никандрова, шеф позже передал ему 200 тысяч долларов.

Позже следствие доказало, что Итальянец приехал в «Элементс» по поручению вора в законе Шакро Молодого. Шакро Молодой получил 9 лет и 1- месяцев колонии, Итальянец - на год меньше. Никандрову дали 5,5 года колонии, Ламонову - 5, Максименко - 14 лет. Дело Дрыманова разбирают в суде отдельно...

«Комсомолка» ранее уже рассказывала, что формально поводом для визита Итальянца к Жанне Ким был ее якобы долг дизайнеру, которая работала над интерьером ресторана «Элементс» - 8 миллионов рублей. На последнем заседании по делу Дрыманова прокурор озвучил новые детали. Оказалось, никак не доказанный «долг» был лишь одним из мотивов. На самом деле, Шакро нацеливался и на сам ресторан в престижном районе. Он планировал выдавить Ким и сделать в помещении... хинкальную.

«Комсомолка» следит за ходом громкого судебного процесса.

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