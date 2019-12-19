«Макдоналдс» запускает в России проект по разделению и переработке отходов

Макдоналдс планомерно вносит свой вклад в каждую из 17 целей устойчивого развития, определенных в 2015 году ООН, реализуя глобальную стратегию устойчивого развития «Масштаб во благо». Одним из приоритетных направлений этой стратегии является обязательство по разделению и дальнейшей переработке отходов, а также сокращение их количества.

К 2025 году Макдоналдс планирует внедрить систему разделения отходов на предприятиях сети во всём мире. Принимая во внимание, что инфраструктура по переработке отходов, законы, а также интерес посетителей к данной проблеме различны по всему миру, корпорация Макдоналдс готова внести свой посильный вклад в решение этой проблемы. В России компания рассчитывает на дальнейшее развитие инфраструктуры по переработке отходов по всей стране и готова поддержать эту инициативу.

Компания тестирует рециклинг бумажного стаканчика для Макфлурри.

Другим глобальным обязательством Макдоналдс к 2025 году является производство 100% упаковки из материалов, которые можно отправить на переработку для вторичного использования в других отраслях (бумага, картон, пластик, другие материалы) или из сырья, полученного из возобновляемых ресурсов (бумага, картон).

Эта глобальная задача является логичным продолжением уже реализованного в России обязательства производить 100% бумажной и картонной упаковки из переработанного или сертифицированного сырья, производство которого не наносит ущерба лесам.

Сотрудники Макдоналдс помогают посетителям разделять отходы правильно.

«7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин подписал Указ, в котором поставил перед правительством задачу по достижению девяти национальных целей развития страны. Для их реализации были разработаны либо скорректированы 12 национальных проектов. Одно из лидирующих мест занимает наш проект «Экология». Основная его цель - эффективное обращение с отходами производства и потребления, а также внедрение новых, современных стандартов качества и экологической безопасности жизни людей. Инициатива «Макдоналдс», как лидера в своей области, обслуживающего миллионы клиентов по всей России каждый день, безусловно поможет нам развивать культуру ответственного потребления и бережного отношения к окружающей среде», – поделился своим мнением Вадим Петров, заместитель директора ФГБУ «ВНИИ «Экология» по реализации федеральных проектов в сфере отходов - руководитель проектного офиса МинПрироды России федерального проекта «Чистая страна».

Вадим Петров - заместитель директора ФГБУ «ВНИИ «Экология»» по реализаци.

Приоритетными направлениями работы «Макдоналдс» в России является развитие локального производства, поддержка локальной экономики и бережное отношение к окружающей среде.

«Макдоналдс» на протяжении 30 лет присутствия в России был, есть и остается социально ответственной компанией, ведущей свой бизнес по пути устойчивого развития. Для этого создана целая экосистема, неотъемлемой частью которой являются наши сотрудники, поставщики, логистический партнер и компании-франчайзи. Используя масштаб такой синергии, возможно решить целый ряд насущных социально значимых задач, которые стоят перед обществом. Это амбициозные задачи, требующие инновационных решений и коллективных действий. Являясь лидером в индустрии общественного питания, «Макдоналдс» принимает на себя ответственность и использует все возможности для решения ряда наиболее актуальных социальных и экологических задач», - заявила Ирина Коршунова, старший директор по устойчивому развитию «Макдоналдс» в России.

Ирина Коршунова - старший директор по устойчивому развитию «Макдоналдс».

Пилотный проект по переработке отходов компания намерена реализовать в сотрудничестве с российским партнером

«На инновационном оборудовании российского производства мы провели серию тестов по выделению чистой бумажной массы из ламинированной бумажной и картонной упаковки, а также из бумаги, незначительно загрязнённой остатками пищи. Таким образом, вместе с «Макдоналдс» мы сможем обеспечить рециклинг повсеместно распространённых «бумажных» стаканов, которые традиционно считаются неперерабатываемыми из-за тонкого слоя полимерной пленки», - рассказал Константин Рзаев, управляющий Партнер Группы Компаний «ЭкоТехнологии».

Константин Рзаев – управляющий Партнер Группы Компаний «ЭкоТехнологии».

«Макдоналдс» в России уже сегодня вносит существенный вклад в выполнение глобальных обязательств компании. Практически полностью локализована цепочка поставок: на сегодняшний день доля российских поставщиков «Макдоналдс» достигает 98%. Благодаря этому не требуется длительная транспортировка продукции, следовательно, уменьшается расход топлива и других ресурсов. Расширена география дистрибьюторских центров: у логистического партнера на сегодняшний день их уже 10 по всей России. Таким образом существенно сокращается так называемый «углеродный след».

Ежегодно «Макдоналдс» осуществляет переработку не менее 1500 тонн картона и 4 500 тонн фритюрного масла, причём более 75% жиров передаётся на переработку в биодизельное топливо.

Даже небольшое изменение производственных процедур в бизнесе такого масштаба приводит к значимым позитивным изменениям. Например, замена коробочки для 4 наггетсов на бумажный пакет сокращает количество отходов картона на 14 тонн. Использование стакана для кофе с более легкой внутренней стенкой уменьшило количество отходов на 100 тонн в год. Замена коробочки для сандвича Макчикен на бумажную обертку позволила сократить количество отходов на 100 тонн в год.

Директор FSC (Лесной попечительский совет) России - Николай Шматков.

«Это не только важный шаг в вопросе налаживания раздельного сбора отходов в стране, а также масштабный проект, помогающий сохранять российские леса. В «Макдоналдс» используется более 10 млн. бумажных пакетов в месяц. Можно быть уверенным, что для их производства не затронуты леса, где живут редкие краснокнижные виды животных, или где местные жители традиционно собирают грибы и ягоды», - отметил Николай Шматков, директор FSC России.