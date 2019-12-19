2019-12-19T14:56:10+03:00
Недвижимость

В Москве объявили новогодние скидки на квартиры

Также покупателям недвижимости «Группа ЛСР» приготовила в подарок скидки на места для парковки машин!
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Настоящий мешок подарков, а точнее пакет новогодних предложений приготовили в «Группе ЛСР»: это и выгода при покупке квартир в бизнес-классе, и машиноместо бесплатно и бонусы для владельцев коммерческой недвижимости. Специальные предложения действуют для клиентов московского региона.

В качестве новогоднего подарка в жилом комплексе комфорт-класса «Лучи» можно выбрать машиноместо в пятом или шестом корпусе с выгодой в 300 тысяч рублей. А при покупке квартиры в седьмом корпусе место для машины обойдется всего в 150 тысяч рублей. А еще в декабре все жители смогут купить кладовую всего за полцены. Для покупателей коммерческой недвижимости в ЖК тоже приготовили новогодний сюрприз – при заключении договора они получат в подарок сразу два машиноместа!

В жилом комплексе бизнес-класса «ЛЕНИНГРАDКА 58» для покупателей действует фиксированная скидка на машиноместа в размере 200 тысяч рублей.

Также новогодняя акция действует и в жилом комплексе бизнес-класса «ЗИЛАРТ». Будущие жильцы домов №№ 1, 2, 14, 17 получат специальные условия на покупку квартир, а на восьмой и шестнадцатый лоты распространяется особый новогодний дисконт.

Для покупателей квартиры в седьмом лоте ЖК «ЗИЛАРТ» место в паркинге будет стоить всего 1,2 млн рублей. А для жителей домов с первого по восьмой предусмотрен бонус до 500 тысяч рублей при покупке машиноместа.

При покупке коммерческих помещений в любом из домов ЖК «ЗИЛАРТ» машиноместо станет приятным подарком. А для тех, кто планирует купить коммерческое помещение площадью более 100 квадратных метров, в подарок приготовят сразу два места для парковки машин.

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