Первый выпуск шоу Собчак для Первого готов, но показывать его не будут

Авторское шоу на Первом канале — пожалуй, единственный незакрытый гештальт Ксении Собчак, у которой в карьере в последнее время все очень-очень хорошо. В непростой конкурентной борьбе ей удалось раскрутить youtube-шоу и утереть нос даже Юрию Дудю, который, между прочим, ни у какого Ларса фон Триера интервью не брал. Помимо этого, к ней не иссякает очередь из маленьких телекомпаний, готовых платить сколько надо, лишь бы она согласилась на разовый проект. Собчак старательно ведет массу не слишком заметных, но прибыльных шоу — то берет интервью у Ленина на ТВ-3, то зачитывает с суфлера интересные факты о том о сем для «Яндекс. Эфира». Сюда б еще передачу на канале, который по привычке кличут главным, - и вот оно, счастье.

Но абы что она вести, конечно, не будет. Чай, Ксения - не Дмитрий Шепелев, который пытается слыть интеллигентом, будучи при этом ведущим трэш-шоу, где звезды и члены их семей за деньги выдумывают грязные сплетни друг про друга. Собчак что-то эдакое подавай, со смыслом да подтекстом. И вот с этим большая проблема.

Во-первых, совсем уж глубокие смыслы — это вообще не про современное телевидение. Во-вторых, в политическую программу Собчак, конечно, не возьмут - реноме не то, ну какая из нее Ирада Зейналова. Ксения, конечно, достаточно умна и более чем профессиональна, но ее сильно портит вот это ее стремление, образно говоря (а иногда и буквально) станцевать на людях в чулках у шеста. В разгульные 90-е такому типажу цены бы не было, но теперь-то иные времена: даже пошлости в эфире говорить лучше в наглухо застегнутом сюртуке. Остается старый добрый жанр: шоу про знаменитостей, с поправкой на личность ведущей.

Пилот, то есть пробный выпуск, сняли еще осенью, вскоре после свадьбы Собчак и Богомолова. Говорят, это что-то среднее между ток- и вечерним шоу, эдакий «Вечерний Ургант», но про некое злободневное событие. В пилоте говорили про Кокорина и Мамаева - на тот момент их только выпустили на свободу. Показывать этот выпуск сейчас, конечно, не имеет никакого смысла: поезд давно ушел.

Слух, что на днях, в декабре, был снят первый настоящий выпуск, источники «КП» в недрах Первого и около него упорно не подтверждают. Пресс-служба канала в лучших традициях себя самой комментариев не дает. Сама Собчак ни на что не намекает. И ее можно понять: не вспугнуть бы, а тут как назло телевидение теряет популярность — есть опасность, что, когда все случится, этого никто не заметит.

В любом случае, до конца новогодних каникул сюрпризов не будет. Телевидение готовится к короткой спячке, когда только «Ирония судьбы», только хардкор.