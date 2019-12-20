"Если ты готов, приходи, начнем вместе!"

Совсем скоро, 27 декабря, состоится финал шоу, на котором определится победитель первого сезона. Три конкурсанта поборются за главный приз – два миллиона рублей на масштабирование

Чтобы крупный бизнес в России инвестировал в малый - это ново и здорово. Кроме того, отечественную экономику давно пора всем миром ставить на ноги, а это возможно лишь при эффективном взаимодействии крупного, малого, среднего бизнеса и государства. И не стоит недооценивать роль каждого сектора в этом процессе, впрочем, так же, как и долю в ВВП страны. Между прочим, вклад малого бизнеса в ВВП гораздо больше, чем это можно предположить. В развитых странах эта доля составляет до 33% всей экономики, то есть почти треть. И никто лучше не сможет помочь становлению предпринимательства, чем те, кто сам прошел весь трудный путь от начала и до конца, вырос и стал успешным.

Игорь Алексеевич Алтушкин - президент Русской медной компании. Автор фото: АНДРЕЙ ЗАХАРОВ

«Моя цель – предоставить стартовый капитал молодым, целеустремленным людям на реализацию их замыслов, – рассказал генератор идеи молодежных стартапов Игорь Алтушкин. - Я помню, как сам когда-то уговаривал банки поверить в меня, чтобы они дали мне средства на запуск. Сегодня я хочу помочь тем, у кого есть желание развиваться в бизнесе, и предоставить им стать возможность стать предпринимателями, создателями своего дела, воплотить в жизнь проекты, о которых они мечтают. Мы не будем инвесторами в прямом смысле, нам не нужны доли в компании, проценты, возвраты. Мы даем гранты, чтобы в городе появилось больше интересных и полезных проектов».Именно поэтому проект Игоря Алтушкина "Твой ключ от бизнеса" - замечательное начинание и уникальный шанс для энергичных и целеустремленных людей реализовать свои идеи в жизнь с наименьшим риском и максимально эффективно.

Главное было попасть в 50 счастливчиков, которых отобрали в итоге для участия в проекте. Автор фото: НИКИТА ЖУРНАКОВ

Кому достанется стартовый капитал?

Одна из фишек проекта в том, что деньги предпринимателям для открытия бизнеса предоставляют не только в конце конкурса в виде награды, но и на протяжении всего состязания в качестве инструмента, чтобы была возможность их сразу применить и продемонстрировать, как они будут работать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750689" frameborder="0"></iframe> Стартап-реалити: "Твой ключ от бизнеса".

Сказать, что участники проекта и зрители испытали настоящий драйв, ничего не сказать. Формат стартап-реалити. Постоянно работающие камеры. Ты все время в объективе. Острые ощущения гарантированны. Даже выбывшие "из игры" в итоге получили заряд позитивной, деятельной энергии и массу полезной информации. И все равно продолжают делать свое дело. Уже не говоря о тех, кто остался для дальнейшего соревнования.

Судите обо всем сами. Счастливчикам, попавшим в проект (изначально это 50 участников), было предоставлено не только экспертное сопровождение на всех этапах организации бизнеса, но и стартовый капитал на его развитие.

На съемках стартап-реалити. Автор фото: НИКИТА ЖУРНАКОВ

Дошедшая до финала тройка предпринимателей, авторов наиболее интересных проектов, 27 декабря в прямом эфире будет конкурировать за главный приз - 2 миллиона рублей. Награда достанется тому, кто за время проекта не только создал свое дело, но и придумал, как его масштабировать.

Совладелец, генеральный директор сети клиник лазерной косметологии и пластической хирургии «Линлайн» Юлия Франгулова ожидает участников. Лучшее настоящее уже на горизонте. Автор фото: НИКИТА ЖУРНАКОВ

Отбор от этапа к этапу проходил очень жестко. На протяжении всего первого сезона наставниками у конкурсантов были: генеральный директор «НПО БиоМикроГели» Андрей Елагин, глава уральского отделения Ассоциации коммуникационных агентств России, директор по развития ГК Deltaplan Алексей Парфун, совладелец, генеральный директор сети клиник лазерной косметологии и пластической хирургии «Линлайн» Юлия Франгулова.

Генеральный директор «НПО БиоМикроГели» Андрей Елагин. Автор фото: НИКИТА ЖУРНАКОВ

Эксперты судили строго, без поблажек: "у вас нет маркетинговой составляющей", "вы просто поговорили про производство"; "это не тот продукт, который мы хотели от вас увидеть, мы рассчитывали увидеть бизнес-модель" - это всего лишь толика тех критических замечаний, которые приходилось принимать конкурсантам ко вниманию и прорабатывать, чтобы двигаться дальше...

Так, интересно выступили Никита Баландин, которому пришла в голову идея "умного" стола; Никита Зеленюк, готовый производить натуральное экологичное мыло; Владимир Нечепорук с проектом "онлайн-подготовка к родам «Ready Mama»; ярко смотрелись Полина Скворцова на фоне цветочной мастерской «Polisflowers» и Александр Панюта с общественно полезным "Программно-аппаратным комплексом для опекунов пожилых людей «Территория заботы» и.д. Особенно отличились Денис Лекомцев, который за два месяца успел установить контейнеры для сбора предметов обихода для малоимущих категорий граждан и открыть благотворительный магазин «Вещь добра» и Виолетта Журавская, предложившая производить мобильное приложение для людей с ограниченными возможностями движения «город без границ». Они-то и поборются за главный приз.

В первый день все знакомились и рассказывали друг другу о своих замыслах. Автор фото: НИКИТА ЖУРНАКОВ

Вне конкуренции

Подать заявку для участия в конкурсе мог любой желающий, способный предложить жизнеспособную бизнес-идею. Среди тех, кто решил рискнуть, оказался 19-ти летний студент Уральской государственной медицинской академии Михаил Кульминский. Будущий медик рассказал, что хочет создать свой собственный эндоскоп для исследования болезней ЖКТ. Проект медика не проходил по условиям конкурса: за два месяца и за два миллиона рублей изобретение не создать. И все же Михаил получил финансирование для своего прибора, поскольку эта идея вызвала личный интерес учредителя конкурса. На свою разработку студент получил внеконкурсный грант в размере 3 миллионов рублей.

Студент-медик Михаил Кульминский покорил учредителя конкурса своим проектом и получил стартовый капитал для разработки собственного изобретения. Автор фото: НИКИТА ЖУРНАКОВ

«Мне понравился проект, пришелся по сердцу. Это большая и длинная дистанция: создать новую медицинскую разработку, запатентовать, провести клинические испытания, сертифицировать, внедрить в практику… Но ради таких идей я и начал этот проект. Чтобы молодые люди не отступали от своих глобальных замыслов и стремлений. Михаил хочет решить большую проблему в диагностике рака. Его изобретение должно помочь большому количеству людей, и врачам, и пациентам. А мы поможем Михаилу, будем сопровождать и консультировать его на всех этапах создания его аппарата», – прокомментировал свое решение глава АО «Русская медная компания» Игорь Алтушкин.

Ну а кому достанется основной приз конкурса, мы узнаем в последнюю пятницу 2019 года в прямом эфире на youtube