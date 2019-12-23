Как уменьшить побочные действия статинов?

Боли и судороги в мышцах; нарастающая с каждым днем слабость – такая, что ноги не держат, и нет сил подняться; повреждение печени; ухудшение памяти- и это далеко не весь список. В августе 2001 года известная фармацевтическая компания была вынуждена отозвать популярный препарат для снижения уровня холестерина, который принимали около 700 000 американцев, после того, как 31 человек умер от тяжелой миопатии – прогрессирующей атрофии мышц [1].

Но назначенный специалистом прием статинов отменять нельзя! Их необходимо принимать постоянно, часто - пожизненно. Поэтому встает вопрос: можно ли как-то нейтрализовать их побочные эффекты?

Ученые установили, что одновременно со снижением холестерина статины понижают и уровень коэнзима Q10, который жизненно необходим каждой клетке нашего организма, особенно — сердечно сосудистой системе к тому же он замедляет процессы старения. Уже через месяц приема статинов уровень коэнзима Q10 в организме падает на 50-80% [2]! При таком резком снижении уровня коэнзима организм начинает преждевременно стареть, увядать, ослабевать, становиться немощным. В США при назначении статинов все больше специалистов рекомендуют одновременно со статинами принимать коэнзим Q10 [3]. Доказано, что ежедневный прием 100 мг коэнзима Q10 достоверно способствует укреплению сердечной мышцы и улучшению состояния сердца и нейтрализует изменения, связанные с побочными эффектами статинов [4].

Как правильно выбрать коэнзим Q10?

На полках аптек можно найти самые разные виды и формы коэнзима – таблетки, капли на водной основе, суспензии и т.д. Но надо помнить, что коэнзим Q10 – вещество жирорастворимое, то есть максимально усваивается в виде масляного раствора. Поэтому внимательно прочтите состав на упаковке - на первом месте должно стоять масло. Чаще всего используется соевое – оно отличается дешевизной и неприятным послевкусием; чуть реже – оливковое. А вот компания «Эвалар» для лучшего усвоения своего Коэнзима Q10 выбрала не какое-нибудь масло, а кокосовое, которое само по себе представляет просто кладезь необходимых нашему организму нутриентов. В каждой капсуле Коэнзима Q10 Эвалар – максимальная [5] дозировка коэнзима (100 мг), растворенного в кокосовом масле первого холодного отжима, от ведущего производителя Японии. При этом Коэнзим Q10 Эвалар в 2 раза выгоднее аналога [6]!

Коэнзим Q10 Эвалар можно принимать не только для уменьшения побочных действий статинов – он способствует:

• нормализации состояния сердечной мышцы;

• сохранению красоты и продлению молодости

• замедлению процессов старения.

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1 https://info-farm.ru/alphabet_index/c/cerivastatin.html

2 Атмосфера. Кардиология. 2008, №3

3 Nutrition Journal. 2013, №12: с. 142

4 Alternative and Complementary Therapies VOL. 9, № 4

5 В ассортименте Эвалар

6 Выгода по цене по данным АО «Группа ДСМ» за 1 полугодие 2019 г.

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