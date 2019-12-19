«Все под контролем»: Горбачев попал в больницу с воспалением легких

С воспалением легких госпитализирован президент СССР Михаил Горбачев. Об этом сам 88-летний политик рассказал «КП». Он признался, что чувствует себя нормально: все под контролем врачей.

- Михаил Сергеевич, прошла новости, что вы попали в больницу…

- Ничего страшного нет. Воспаление подхватил. Выздоравливаю. Нормально.

- Когда выпишут? Не говорят?

- Нет, даже я от них не могу добиться. Все под контролем. Ситуация улучшилась.

- Вы пресс-конференцию Путина в больнице не смотрели?

- Нет. Глянул кусочек. Я в больнице. Не до этого.

- Поправляйтесь, Михаил Сергеевич.

Ранее на большой пресс-конференции журналисты спросили Владимира Путина: «Нужно ли дать правовую оценку Горбачеву за распад Советского Союза». Глава государства ответил, что в этом нет смысла.