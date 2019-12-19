«Все под контролем»: Горбачев попал в больницу с воспалением легких
С воспалением легких госпитализирован президент СССР Михаил Горбачев. Об этом сам 88-летний политик рассказал «КП». Он признался, что чувствует себя нормально: все под контролем врачей.
- Михаил Сергеевич, прошла новости, что вы попали в больницу…
- Ничего страшного нет. Воспаление подхватил. Выздоравливаю. Нормально.
- Когда выпишут? Не говорят?
- Нет, даже я от них не могу добиться. Все под контролем. Ситуация улучшилась.
- Вы пресс-конференцию Путина в больнице не смотрели?
- Нет. Глянул кусочек. Я в больнице. Не до этого.
- Поправляйтесь, Михаил Сергеевич.
Ранее на большой пресс-конференции журналисты спросили Владимира Путина: «Нужно ли дать правовую оценку Горбачеву за распад Советского Союза». Глава государства ответил, что в этом нет смысла.
ИСТОЧНИК KP.RU