2019-12-19T17:43:35+03:00
Общество

«Все под контролем»: Горбачев попал в больницу с воспалением легких

Президент СССР рассказал «КП» о своем самочувствии
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
С восполением легких госпитализирован президент СССР Михаил Горбачев. Об этом сам 88-летний политик рассказал «КП».С восполением легких госпитализирован президент СССР Михаил Горбачев. Об этом сам 88-летний политик рассказал «КП».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

С воспалением легких госпитализирован президент СССР Михаил Горбачев. Об этом сам 88-летний политик рассказал «КП». Он признался, что чувствует себя нормально: все под контролем врачей.

- Михаил Сергеевич, прошла новости, что вы попали в больницу…

- Ничего страшного нет. Воспаление подхватил. Выздоравливаю. Нормально.

- Когда выпишут? Не говорят?

- Нет, даже я от них не могу добиться. Все под контролем. Ситуация улучшилась.

- Вы пресс-конференцию Путина в больнице не смотрели?

- Нет. Глянул кусочек. Я в больнице. Не до этого.

- Поправляйтесь, Михаил Сергеевич.

Ранее на большой пресс-конференции журналисты спросили Владимира Путина: «Нужно ли дать правовую оценку Горбачеву за распад Советского Союза». Глава государства ответил, что в этом нет смысла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Экспертный совет при губернаторе Омской области не ограничится проектом «Чистый воздух». Мы займемся и другими темами»
Председатель Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов - о нацпроекте «Экология», зоне ответственности промышленного бизнеса и переходе на газомоторное топливо
Публицист Александр Невзоров: Старики, отвалите от юных бунтарей! Они сами уйдут в бытовую трясину
За последние 10 - 20 лет в России выросло новое поколение - интернета. Сможет ли оно ужиться со «стариками» - поколением телевизора, воспитанным на еще советских устоях? Об этом «КП» поговорила с острым на суждения журналистом Александром Невзоровым
Новости 24
В Армении 11 человек пострадали после обрушения пола в здании военкомата
Французский футболист оформляет российское гражданство ради Евро-2020
Адвокат Голунова рассказал о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских
Путин напомнил Украине о долге в три миллиарда долларов
Президент согласился убрать оговорку «подряд» из статьи Конституции о президентских сроках
Голикова назвала причины социального сиротства
Сноуден о США: «Государство может украсть доллар, но оно не может уничтожить идею, которая его заработала»
Мизулина вышла на лед с хоккеистами
Путин рассказал, как увеличить зарплату врачей
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна из комиксов Marvel
Путин назвал межнациональный вопрос одним из самых важных в России
Путин высказался о низкой стоимости газа для Белоруссии
В Совфеде прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным днем
Пресс-конференция Владимира Путина-2019 продлилась 4 часа 19 минут
Протестующие против земельной реформы перекрыли центральную улицу Киева
Путин о давлении властей Эстонии на СМИ: они боятся правды, которую вы несете
Путин: Инфляция в 2020 году будет в два раза меньше индексации пенсий
Путин рассказал о возможном появления в Японии ракет средней дальности
Путин рассказал о возможном появления в Японии ракет средней дальности
Путин высказался о "вмешательстве" в дела Великобритании
Путин рассказал, может ли женщина стать президентом России
Зураб Церетели дал мастер-класс для школьников
Путин: возведение моста через Волгу увеличит товарооборот с Китаем
В правительстве объяснили, зачем 23 декабря пройдут масштабные учения по устойчивости Рунета
Путин прокомментировал сокращение населения России
В России 300 экологически-небезопасных предприятий должны принять проекты по реновации