Встретить Деда Мороза на Курортном бульваре - к новогоднему настроению

- Приятно искупаться в открытом бассейне с теплой минералкой и видом на заснеженный лес, попариться в бане, расслабиться на массаже - это настоящий спа-релакс! - говорит Ольга, приехавшая в Железноводск из Москвы.

На КМВ можно отдохнуть на зимние каникулы с пользой для здоровья и настроения.

Ванны для иммунитета и настроения

На курортах Кавминвод каждый год обновляются работающие санатории и строятся новые.

Помимо расширяющейся лечебной базы, в здравницах стали появляться популярные спа-процедуры. Сдаются в эксплуатацию спа-отели, термальные комплексы в санаториях, аквапарки для отдыха всей семьей.

Зимой спа-процедуры, считают врачи, особенно хороши для защиты иммунитета, как и массажи, ингаляции, теплолечение - они помогут защититься от вирусов и избавят от сезонной хандры.

Санаторий - самый удобный способ поправить здоровье, в стоимость путевки включены лечение и питание, предусмотрена развлекательная программа. Да и соблюдение режима само по себе важно. А санатории Кавминвод - это еще и живописные места вокруг, интересная, зачастую историческая, архитектура.

- Главное, выбирайте курорт в соответствии с заболеванием, - советуют эксперты в области курортологии. - Санатории Кисловодска специализируются на сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваниях. В Пятигорске занимаются оздоровлением опорно-двигательного аппарата. Ессентуки лучше всего подходят при болезнях желудочно-кишечного тракта. В Железноводске лечат почки и мочевыводящие пути. И хотя у современных санаториев широкий спектр медуслуг, специализация все же важна. Она основана на типе минеральной воды, которая на Кавминводах встречается более чем ста разновидностей. И только врач подскажет, какую и, главное, как стоит пить при конкретном заболевании.

Отдыхать в санаториях и гулять по терренкурам в курортных парках Кавминвод приятно в любое время года. Зима - не исключение: не бывает сильных морозов, снег долго не лежит, чистый воздух и много солнца. Особенно отличается Кисловодск: здесь 150 дней в году светит солнце.

Чем еще хорош отдых «не в сезон»: меньше людей, ниже цены. Зимой (не в праздники) путевки дешевеют в среднем на 10 - 30%, работают акции для привлечения гостей. На сэкономленные деньги можно докупить медицинские услуги, не вошедшие в путевку.

Фото: Минтуризма Ставропольского края

Кстати, оздоровление на курорте всегда можно совместить с историческими открытиями: например, полежать в царских мраморных ваннах, которые сохранились в Верхних Николаевских ваннах Ессентуков или поселиться в номере санатория «Нарзан» в Кисловодске, где когда-то останавливались композитор Сергей Прокофьев, поэты Владимир Маяковский и Сергей Есенин.

Как туристический сезон прошел на Ставрополье

Как сообщили в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, за январь-октябрь общий поток туристов в регион составил почти 1,3 млн человек, что на 8,1% больше, чем в прошлом году.

- Традиционно Ставрополье является одним из самых популярных направлений для россиян и гостей из-за рубежа при выборе мест отдыха на новогодние праздники. Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск входят в топы самых разных рейтингов, - рассказали в минтуризма Ставрополья. - Средняя заполняемость гостиниц и здравниц края на зимние праздники составляет порядка 80%, а по ведущим учреждениям - 100%. Край - национальный лидер лечебно-оздоровительного туризма России, с долей рынка более 18 процентов.

За 10 месяцев санаторно-курортный комплекс Кавминвод принял на лечение более 500 тысяч человек, в том числе 31,5 тыс. иностранных граждан. Это на 5,3% больше, чем в прошлом году.

Такой динамике способствуют в том числе мероприятия по благоустройству и развитию инфраструктуры городов-курортов, которое проводит правительство Ставрополья, краевая программа развития событийного туризма и проекты по модернизации и увеличению емкости санаторно-курортного комплекса. Это основные направления реализации государственной программы Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс».

Этот год на Кавминводах стал беспрецедентным по количеству и масштабу кинофестивалей, уникальных концертов и развлекательных мероприятий, 14 самых крупных из них были организованы непосредственно минтуризма за счет краевого бюджета.

В 2020 году событийный туризм продолжат активно развивать. В июне на Кавминводах пройдет второй, еще более масштабный, фестиваль фейерверков. В мае 2019 года это феерическое зрелище оценила 300-тысячная аудитория, а в ноябре фестиваль победил в финале Национальной премии «Russian Event Awards».

Фото: instagram.com/elina_melnik

Кстати:

Из Кисловодска в Минеральные Воды курсируют высокоскоростные «Ласточки»: в 6.10, 10.00, 13.40, 16.20. В обратном направлении: в 8.10, 11.45, 15.10, 19.25.

• Время в пути: 55 минут.

• Стоимость билета: 180 рублей.

• Дополнительные остановки:

• Лермонтовская, Пятигорск, Ессентуки.

• Для сравнения: у обычных электричек больше рейсов, чаще остановки, стоимость билета 173 рубля, а в пути в 1,5 раза больше.

Чем заняться в городах-курортах на праздники

Экскурсии на ретропоезде на паровой тяге 21, 22 декабря

Ретропоезд едет по маршруту Кисловодск - Ессентуки - Пятигорск и обратно. В Ессентуках и Пятигорске дается время для самостоятельных прогулок по достопримечательностям.

• Время в пути: с 10.30 до 18.10.

• Поездка - бесплатная.

• Требуется предварительная регистрация на сайте retrotourism.ru/kmv.

• Начало экскурсии - ж/д вокзал Кисловодска.

Резиденция Деда Мороза на КМВ

• С 21 декабря по 5 января

• Поселок Капельница, ул. Фрунзе, 2а.

• Интерактив с Дедом Морозом, мастер-классы, фотозоны, чай из самовара, катание на санях (дополнительно - 50 руб.).

• Стоимость билета: 750 руб., дети до 3 лет бесплатно.

• Заказ пропусков на сайте danko.site.

• Как добраться: из любого города КМВ удобнее будет добраться на такси (заказ онлайн от 120 рублей).

Мультимедийный фестиваль

• 21 декабря, с 19.00

• Пятигорск: площадь Ленина.

• 3D-mapping представление: 3D-проекции, музыка, свет, оптические иллюзии.

• Как добраться: от ж/д вокзала проще и быстрее - на такси (заказ онлайн) от 55 рублей, 7 минут.

Новогодние торжества

31 декабря

Ессентуки с 19.00: Театральная площадь.

Как добраться: от ж/д вокзала пешком, 10 минут.

Пятигорск с 19.00: площадь Ленина.

Как добраться: от ж/д вокзала проще и быстрее - на такси (заказ онлайн), 7 минут, от 55 рублей; от «Цветника» - пешком, 15 минут.

Кисловодск с 22.00: Курортный бульвар, площадь у светомузыкального фонтана.

Как добраться: от ж/д вокзала пешком, 5 минут.

Железноводск с 22.00: парк имени Станислава Говорухина.

Как добраться: от ж/д вокзала на маршрутках №№ 1, 3, 5.

Время: 15 минут.

Рождественская каша

7 января, с 12.00

Железноводск: парк им.Станислава Говорухина.

Народные Рождественские гулянья. Лучшие повара сварят рекордную по масштабам кутью из риса, сухофруктов и меда и угостят всех желающих.

Как добраться: от ж/д вокзала: маршрутки №№ 1, 3, 5.

Время: 15 минут.

Горные лыжи, сноуборд, санки, снегокаты... ежедневно с 10.00 до 16.00

Кисловодск, гора Баран, туркомплекс «Сосновый рай».

Катание на горных лыжах, сноубордах с видом на Эльбрус.

К услугам отдыхающих: кафе, теплые домики, а также детские санки и снегокаты.

Длина горнолыжной трассы: 500 метров.

Прокат горнолыжного инвентаря: 700 рублей.

Стоимость подъемника: 600 рублей/день.

Стоимость трансфера из Кисловодска: в туристических компаниях - от 300 рублей, такси (заказ онлайн) от 230 рублей.

Время в пути: 20 минут.