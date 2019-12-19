В Краснодарском крае не нарушаются права фронтовиков

В ходе пресс-конференции Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков рассказал главе государства о проблемах с жильем ветеранов в Сочи.

- К 60-летию Победы были построены специальные дома. Сегодня они превращены в настоящие трущобы, - рассказал Сергей Комков. - Ветераны там живут как бомжи. Дома разваливаются. Городские власти совершенно запустили эти объекты. Более того, они используют эти объекты в собственных целях. Они заселяют туда людей, взимают с них деньги, то есть они наживаются на этом, а ветераны страдают.

Выслушав вопрос, глава государства признался:

- Конечно, мне об этом ничего не известно, потому что я не вмешиваюсь в градостроительные работы наших городов, даже таких крупных, как Сочи. Вместе с тем я обязательно поговорю об этом с Вениамином Ивановичем Кондратьевым, губернатором Краснодарского края. А по поводу того, чтобы прекратить бесчинства в Сочи, я думаю, это вполне возможно сделать и нужно сделать в самое ближайшее время, если есть какие-то нарушения, тем более в отношении ветеранов.

Губернатор Кубани Кондратьев отреагировал молниеносно. По его словам, ситуация несколько иная: упомянутые дома были построены 13 лет назад действительно как социальное жилье, и часть квартир была выданы ветеранам. Но на данный момент там не проживает ни одного ветерана - участника войны.

- От других жильцов за все это время нам также не поступило ни одной жалобы, что жилье находится в плачевном состоянии, - заверил Вениамин Кондратьев.

Другая жалоба о ситуации в Краснодарском крае тоже не подтвердилась. Московский журналист переживал о закрытии уникального лицея имени Щетинина. Это школа - одна из лучших в России по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а краснодарские чиновники ее якобы закрывают.

- Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков имени М. П. Щетинина» в Геленджике не находится в ведении Краснодарского края, - сообщил губернатор. - Его учредителем является Министерство просвещения РФ. По имеющейся у меня информации, деятельность школы была приостановлена судом в связи с выявленными нарушениями.

Полная стенограмма большой пресс-конференции Владимира Путина - 2019