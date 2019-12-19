Московская школьница пожаловалась, что ее несколько месяцев насиловала тетя с пожилым сожителем

В Москве расследуют очередное дело о сексуальном насилии над несовершеннолетними. Накануне в полицию обратилась с заявлением 17-летняя школьница.

- У девушки прописка в Вологде, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Рассказывает, что в Москву приехала в конце лета, чтобы закончить выпускной класс и поступить в вуз. Объясняет, что в Москве уровень образования выше и она хотела как следует подготовиться. Остановилась у тети, которая живет на улице Зои и Александра Космодемьянских (это Северный округ, - Авт.) вместе с гражданским мужем.

Тете - 40 лет, ее сожителю - за 60.

- По словам заявительницы, мужчина и женщина нередко выпивают. Несколько недель назад начали распускать руки.

Побоями все не ограничилось. Девушка заявила, что родная тетя вместе с сожителем ее несколько раз насиловали. Угрожали выгнать из дома, если школьница куда-либо пожалуется. Какое-то время она терпела, но в итоге пошла в полицию.

Пара уже задержана. Женщина свою вину признает пока только по части физического воздействия на племянницу. Сексуальное насилие отвергает. А вот мужчина сейчас в больнице с микроинфарктом. Врачи пока не разрешают его допрашивать.

По данным «КП», уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» было возбуждено 18 декабря.

В Следственном комитете подтвердили, что в настоящее время расследуется уголовное дело.