2019-12-19T18:12:43+03:00
Спорт

Загитова заработала в 2,5 раза меньше, чем Косторная

Но олимпийская чемпионка все равно остается самой «дорогой» фигуристкой
Сергей КИРИЛЛОВ
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Алина Загитова и Алена Косторная на этапе гран-при по фигурному катанию в Турине.Алина Загитова и Алена Косторная на этапе гран-при по фигурному катанию в Турине.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пока Алина Загитова осваивает роль спящей красавицы в одноименном ледовом шоу, другие фигуристки готовятся к чемпионату России и считают свои призовые. А юные звездочки из группы Этери Тутберидзе к Новому году преподнесли себе хороший подарок.

Так победительница финала Гран-при 16-летняя Алена Косторная заработала за последние два месяца 61 тысячу долларов. Ее подруги-соперницы, 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова, занявшие в финале второе и третье места, тоже сорвали неплохой куш. Отметим, что большую часть этих денег девочки заработали за победы на этапах Гран-при (у всех по две победы из двух), а выступление в финале дало приятный бонус.

Алена Косторная. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алена Косторная.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в этом списке выглядит очень скромно. Но не забывайте, что у нее есть несколько рекламных контрактов в общей сложности на пару миллионов долларов в год. Плюс на шоу «Спящая красавица» Загитова неплохо заработает. Говорят, что исполнительница главной роли в таких спектаклях за границей получает порядка 10 тысяч долларов. У нас, вероятно, меньше...

Алина Загитова на льду. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алина Загитова на льду.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вчера Алина Загитова и постановщик этого шоу Татьяна Навка давали пресс-конференцию. На вопрос, чем отличаются тренировки перед соревнованиями и перд шоу, Алина ответила: «Тренировки на шоу иногда проводятся ночью — это для меня совершенно другой опыт. Большое спасибо Татьяне Александровне, что пригласила меня в эту сказку. Это опыт, который мне пригодится в дальнейшем», — добавила олимпийская чемпионка.

Сколько заработали фигуристки за серию Гран-при

Алена Косторная - $61 000 (36 000* + 25 000**)

Анна Щербакова — $54 000 (36 000+ 18 000)

Александра Трусова — $48 000 (36 000 + 12 000)

Рика Кихира — $32 000 (26 000+ 6 000)

Алина Загитова — $25 000 (22 000 + 3 000)…

Елизавета Туктамышева — $18 000 (18 000 + 0)

Евгения Медведева — $15 000 (15 000 + 0)

* - призовые заработанные на этапах серии Гран-при

** - призовые заработанные на финале Гран-при

Призовые на этапах Гран-при

1 место - $18 000

2 место - $13 000,

3 место - $9 000,

4 место - $3 000

5 место - $2 000

ИСТОЧНИК KP.RU

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