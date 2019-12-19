Леонид Слуцкий в «Рубине»: в Европе он провалился, несмотря на помощь Романа Абрамовича

Один из самых известных тренеров России вернулся после скитаний в Европе и тут же получил работу. Леонид Слуцкий возглавил казанский «Рубин» - некогда топ-команду РПЛ, которая сейчас переживает не самые лучшие времена.

Последний два года карьеры Леонида Слуцкого - история о том, как русский тренер поехал покорять Европу и там провалился. В 2017-м году он уехал в Англию. За плечами у специалиста было имя, заработанное вместе с ЦСКА в Лиге чемпионов, а кроме того – поддержка Романа Абрамовича. Но даже протекция российского миллиардера, владеющего «Челси», не помогла Слуцкому сделать карьеру в Англии, а потом в Голландии.

В «Халле» Слуцкому не хватило кадров. Когда владельцы команды подписывали контракт с русским тренером, они рассчитывали, что тот с собой приведет задешево игроков из «Челси». Но не очень то получилось. И Леонид Слуцкий был уволен из «Халла» из-за не удовлетворительных результатов. Вторая попытка была уже в голландском «Виттесе» - клубе, с которым также связывают Романа Абрамовича. Там у Слуцкого пошло лучше, в начале этого сезона он превратил «Виттес» в команду-сенсацию, но продолжительная серия неудачных матчей заставила специалиста подать в отставку.

В Европе Слуцкому тут же предложили греческий АЕК, но российский тренер отказался. А вскоре подписал контракт с «Рубином». В Казани уже не та команда, что выигрывала чемпионат России. Но именно с ней Леонид Викторович постарается реанимировать свою карьеру. И опровергнуть мнение, что большая часть его успехов в ЦСКА была связана с тем, что рядом был президент клуба Евгений Гинер.