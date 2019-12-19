2019-12-19T21:23:57+03:00
Звезды

«В 40 плюс уже не оголяюсь» : Рудковская похвасталась красивыми ногами

Фото продюсера тут же прокомментировала Ксения Собчак
Игорь ПОЛЯКОВ
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Рудковская похвасталась красивыми ногамиРудковская похвасталась красивыми ногамиФото: Борис КУДРЯВОВ
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Продюсер Яна Рудковская выложила в своем Инстаграме новогодние фото в красивом платье, сиреневая ткань которого просвечивает ее шикарные стройные ноги.

- Фото с ногами набирали больше всего лайков в уходящем году. Прошу заметить, мне 40 плюс и я не оголяю ноги. Они слегка просвечиваются под платьем. Кому не нравится или раздражает, у меня есть заготовленный вариант номер 2, без ног, но с ёлочными игрушками, - написала в своем Инстаграме Яна Рудковская.

Тут же в комментариях появилась телеведущая Ксения Собчак, которая недавно выступила в своем блоге с критикой коллег, которые обнажаются в Инстаграме.

Собчак заметила, мол, несерьезно Яна выступила в общем тренде оголения.

- Ну зачем мне это, Ксюнь. Мне хайпа и на «ЯнаСупер» хватает. Мне же 40 плюс, боюсь сердце уже не выдержит. Дай передохнуть чуток, - ловко парировала шутку подруги Яна Рудковская.

rudkovskayaofficialrudkovskayaofficial
Фото которые набирали больше всего в уходящем году -это фото с ногами ) Прошу заметить мне 40 плюс , и я их не оголяю , а они слегка просвечиваются под платьем ) Кому не нравится или раздражает1 вариант , у меня есть заготовленный вариант номер 2 , без ног, но с ёлочными игрушками ) Итак с ногами 1 или с безобидными ёлочными игрушками 2 ? ) dress by @georgeshobeika couture @danilov.viktor_
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Напомним: Яна Рудковская недавно стала героиней реалити-шоу «ЯнаСупер» на канале «Супер», которое, кстати, продюсирует Ксения Собчак.

В рамках шоу Яна обсуждает со зрителями тему возраста и критики хейтеров на этот счет.

- Я там поднимаю вопросы эйджизма (дискриминация человека на основании его возраста-Ред.). Каждый раз, когда выкладываю фото в купальнике или в мини, я сталкиваюсь с нападками хейтеров, - рассказывает Яна Рудковская.- У нас же в 44 года женщина перестает считается женщиной и становится «бабкой», «старухой». Если тебе за 40, ты не имеешь права носить мини, фотографироваться в купальнике, не можешь иметь детей и так далее.

Напомним: на Ксению Собчак недавно обиделись светская львица Оксана Лаврентьева и бывшая жена Федора Бондарчука Светлана. Дамы посчитали, что, написав пост о тренде оголения в Инстаграме, Собчак посмеялась над их откровенными фотосессиями. Хотя сама Собчак заверила приятельниц, что к ее критическому посту они не имеют никакого отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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